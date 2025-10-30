Marina de México rescata a 28 adolescentes de embarcación en el Pacífico

La Marina de México rescató a 28 adolescentes, casi todos menores de edad, de una embarcación en el Pacífico, frente a las costas del estado de Sinaloa (noroeste), informaron autoridades este jueves.

La fiscalía de Sinaloa dijo que 27 de los rescatados tienen entre 14 y 17 años de edad y una tiene 18. Añadió que provienen del estado de Chiapas, en el sur del país y fronterizo con Guatemala.

La dependencia señaló que todos quedaron bajo su resguardo con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes "a fin de brindarles atención y protección integral, en tanto se determina su situación jurídica".

Dijo también que no hay personas detenidas.

Según el diario mexicano Reforma, la embarcación se aproximaba a aguas del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, en Sinaloa y los adolescentes estarían presuntamente privados de su libertad.

Las autoridades no han especificado si los menores son mexicanos o extranjeros ni por qué se encontraban en esa situación.