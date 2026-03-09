Marea morada toma ciudades en los 32 estados; miles de mujeres exigen seguridad y condiciones de equidad

Una ola morada, con forma de mujer, se adueñó de las calles. En un domingo que, más allá de ser de “descanso” se transformó en un día de resistencia para miles, quienes a gritos exigen vivir tranquilas en su país; libres de feminicidios, de desigualdades y machismo.

A un mismo ritmo, pero bajo diferentes luchas, miles de mujeres salieron a marchar este domingo en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M); adueñándose de las principales calles de la capital —y de las otras 31entidades—, entre bailes, hermandad, pero también enojo, decepción y frustración.

“No queremos un mundial, queremos seguridad”. “Claudia no es aliada, es privilegiada”. “No quiero tener miedo de no llegar a casa”, eran algunas de las consignas que retumbaron desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino.

Consignas que fueron acompañadas por diversos reclamos de organizaciones y activistas, quienes, paradas en medio de la Plaza de la Constitución gritaron: ¡No al Mundial del despojo!; ello al denunciar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se está convirtiendo en un negocio que expulsa comunidades, encarece la vivienda y militariza territorios.

Aunado a que reafirmaron la necesidad de un movimiento de mujeres independiente, autónomo del Estado, de los partidos políticos y de las instituciones que, acusaron, “históricamente han cooptado y desmovilizado las luchas, pretendiendo que con el discurso de que 'llegamos todas', oculten la precariedad y la opresión en las que vivimos las mujeres en México”.

De igual forma, enfatizaron que la crisis de personas desaparecidas que vive México ha marcado a generaciones enteras, con familias completas que se han tenido que convertir en buscadoras ante la ausencia del Estado.

Así transcurrieron cerca de 10 horas, en las que miles de mujeres, jóvenes e incluso niñas caminaron desde Paseo de la Reforma para luego abarrotar la plancha más grande del país. Ya en el Zócalo capitalino, formaron pequeños grupos en lo que compartían experiencias, se tomaban fotos o realizaban la quema de sus pancartas, como una catarsis.

Aunque la marcha ocurrió en su mayoría de forma pacífica, a lo largo de la tarde y ya casi al final del movimiento, se hicieron presentes algunas pintas y actos vandálicos por parte del denominado “Bloque Negro”, las cuales fueron replegadas por elementos policiacos con gases irritantes y de extintor.

Incluso, en uno de los momentos más álgidos, integrantes de este bloque, con ayuda de otras manifestantes, lograron derribar una de las vallas que protegían los alrededores de todo el Zócalo capitalino, incluido Palacio Nacional, lugar que habita la presidente Claudia Sheinbaum; sin embargo, la situación fue controlada por los elementos de seguridad, quienes en un intento de dispersar a las manifestantes también lanzaron cohetes y piedras de regreso contra las manifestantes.

Sobre este asunto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó en redes sociales que “esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación”.

Detalló que esta manifestación, más de 120,000 mujeres tomaron las calles “de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con saldo blanco”.

Asimismo, dijo reconocer la labor de las mujeres policías que acompañaron esta movilización y salvaguardaron la integridad de todas las asistentes.

"Porque cuando las mujeres alzan la voz, la sociedad avanza y cuando sus derechos se garantizan, la justicia se fortalece. Lamentablemente, al final de la marcha un grupo mayoritariamente de hombres, vandalizaron uno de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales fueron retirados por las mismas manifestantes", concluyó la mandataria local.