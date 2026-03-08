Marcha del 8M en CDMX: alternativas viales, cierres y cambios en Metro para este 8 de marzo

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles de la Ciudad de México para participar en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, una movilización que busca visibilizar la lucha por la igualdad de derechos, denunciar la violencia de género y recordar las demandas históricas del movimiento feminista.

Como ocurre cada año, colectivos feministas, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanas se concentrarán en distintos puntos de la capital y marcharán por algunas de las principales avenidas del centro hasta llegar al Zócalo capitalino.

Debido a la magnitud del evento, autoridades capitalinas prevén cierres viales, concentraciones y ajustes en el transporte público, por lo que recomiendan tomar precauciones al planificar traslados durante la jornada.

¿A qué hora inicia la marcha del 8M en la CDMX?

De acuerdo con la organización Coordinación 8M, la movilización comenzará alrededor del mediodía, aunque desde horas antes se prevé la llegada de contingentes a los puntos de reunión.

Los horarios previstos son:

11:30 horas: inicio de la concentración principal

12:00 horas: arranque de la marcha

Duración estimada: hasta la tarde, dependiendo del avance de los contingentes y de las actividades previstas al llegar al Zócalo

Como ocurre en cada edición, los horarios pueden variar según el número de participantes y el ritmo de avance de los distintos grupos.

Ruta de la marcha y calles afectadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé que el recorrido principal parta desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, atravesando el corredor central de la ciudad.

La ruta estimada incluye:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Avenida 5 de Mayo

Llegada al Zócalo capitalino

Debido al paso de los contingentes, se esperan cierres y afectaciones viales en las zonas cercanas al Ángel de la Independencia, Glorieta de la Joven de Amajac, Monumento a la Revolución y el Centro Histórico.

Alternativas viales para evitar la zona de la marcha

Para quienes necesiten circular por el centro de la ciudad, autoridades recomiendan utilizar vías alternas como:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Estas avenidas pueden funcionar como rutas alternas mientras se desarrolla la movilización en el corredor Reforma–Centro Histórico.

Cambios en el Metro y estaciones cerradas

Además de los cierres viales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que algunas estaciones tendrán ajustes en su operación durante el fin de semana.

Las estaciones Allende, Zócalo, Pino Suárez (Líneas 1 y 2) y Bellas Artes (Líneas 2 y 8) concluirán servicio a las 20:00 horas del sábado y permanecerán cerradas hasta las 5:00 horas del lunes 9 de marzo.

Asimismo, a partir de las 20:00 horas del sábado y durante la jornada del domingo, la Línea 2 operará en dos tramos:

Tasqueña – Xola

Hidalgo – Cuatro Caminos

Como alternativa, el servicio de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cubrirá el tramo Xola – Hidalgo para apoyar el traslado de los usuarios.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población prever tiempos de traslado, mantenerse informada sobre los cierres y considerar rutas alternas durante la jornada de movilizaciones en el centro de la ciudad.