Mando Unificado, impulsado por Delfina Gómez, reduce 52% el robo de vehículos y 19% homicidios dolosos en 15 municipios

A 221 días de su implementación, la estrategia del Mando Unificado Oriente, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha logrado una reducción del 52% en el robo de vehículos y del 19% en homicidios dolosos en 15 municipios.

El Mando Unificado Oriente opera en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán y Coacalco, municipios que han mostrado una tendencia a la baja en delitos de alto impacto.

De acuerdo con datos del Gobierno del Estado de México, el reforzamiento de operativos, los patrullajes coordinados y las acciones de inteligencia han permitido una mayor presencia policial en zonas de riesgo, lo que se traduce en una significativa disminución de ilícitos.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México ha registrado durante 2025 una reducción general del 14% en delitos de alto impacto, con una mejora particular en la zona oriente, históricamente una de las más afectadas por la violencia.