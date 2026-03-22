Lluvias, granizo y calor: así arrancará la semana el clima en México, según el SMN

El arranque de semana en México estará lejos de ser estable. De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una combinación de sistemas atmosféricos provocará lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas en distintas regiones, mientras que en paralelo se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del territorio.

Lunes con lluvias y tormentas en el centro y sur

Para este lunes 23 de marzo, el SMN prevé que una vaguada en altura, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, genere chubascos y lluvias con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente y sur del país.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Puebla, Veracruz y Oaxaca (lluvias fuertes)

Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala (chubascos)

Además, no se descarta la caída de granizo, especialmente en zonas del centro del país.

Persistirá la onda de calor

A pesar de las lluvias, el calor no dará tregua. El SMN señala que continuará una onda de calor en estados como:

Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Chihuahua y Durango

Colima y Chiapas

En estas regiones, las temperaturas máximas oscilarán entre 35 y 40 grados, e incluso podrían superar los 40 grados en zonas del norte y occidente.

Vientos fuertes y contraste térmico

Otro factor relevante será el viento. Se esperan rachas de hasta 60 km/h en el norte del país, debido a la aproximación de un nuevo frente frío.

En contraste, durante la madrugada persistirá el ambiente frío en zonas altas, con temperaturas que podrían descender hasta -5 grados en regiones montañosas del centro y norte.

Martes y mitad de semana: seguirá la inestabilidad

Para el martes 24 de marzo y los días siguientes, el panorama será similar. La interacción de canales de baja presión, humedad y una vaguada mantendrá la probabilidad de lluvias en gran parte del país.

Lluvias fuertes continuarán en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Chubascos se extenderán al Valle de México

Persistirá el calor intenso en el norte, occidente y sur

Hacia el jueves, una línea seca en el norte podría intensificar los vientos en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Riesgos asociados

El SMN advierte que las lluvias más intensas podrían venir acompañadas de:

Descargas eléctricas

Granizo

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Asimismo, las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles o anuncios.

¿Qué esperar en la CDMX?

En la Ciudad de México, el inicio de semana tendrá:

Chubascos y lluvias intermitentes

Posibles tormentas eléctricas

Ambiente templado durante el día, con descenso de temperatura por la noche