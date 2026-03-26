Los 7 pecados capitales, Lujuria

“El deseo sin elección es desesperación” Søren Kierkegaard

Luxuria (abundancia, extravagancia, derroche) que deriva a su vez de Luxus (dislocado, torcido o en desequilibrio), ambas locuciones latinas y que en un inicio significaban exceso y ostentación (comparten también raíz con la palabra lujo) que bien podrían calificar ciertas conductas actuales que caracterizan a la creciente pobre clase de nuevos ricos. Así, el término lujuria evoluciona particularmente, a la luz de la visión cristiana, y se resignifica para quedar exclusivamente en un contexto de índole sexual, como el propio DLE indica en su primera acepción “Deseo excesivo del placer sexual”, obvio después de las influyentes disquisiciones de San Agustín (S. IV-V) que considera la lujuria como “el uso del placer sexual como fin en sí mismo” o de Santo Tomás (S. XIII) que la cataloga como “…una pasión concupiscible orientada al placer sexual; no es en sí misma pecado, pero se convierte en vicio cuando la razón y la voluntad consienten de modo desordenado”.

En las acostumbradas referencias históricas pueden identificarse claros ejemplos representados por lostristemente célebres Emperadores Romanos Calígula, Nerón y Heliogábalo, mientras que en la literatura también hay múltiples obras cuya motivación o causalidad, versa sobre la lujuria, en ocasiones de manera implícita y en otras no tanto, como la misma Iliada en donde las pasiones provocan guerras; y por supuesto en el cine, en donde podemos apreciar las consecuencias de la lujuria en distintas dimensiones como son el fetichismo, el erotismo y los juegos de poder (9 semanas ½ 1986); la conversión del placer enun potencial riesgo de muerte a causa de la obsesión y los peligros que conlleva (Atracción Fatal 1987); el sexo como arma de manipulación y control psicológico (Bajos Instintos 1992) o el ingreso al mundo de las fantasías y los rituales de sectas secretas (Ojos bien cerrados 1999). Factor común en estas tramas, todos obnubilados por la pasión desbordada; en donde como dijera Miguel de Cervantes, “El deseo mal gobernado trae la ruina”.

Todo ello, en el mundo material, tiene efectos económicos importantes. El abuso de la atracción sexual en la mercadotecnia, todo el universo relativo a la industria del sexo; e incluso, el mismo sexo, son en la mayoría de los supuestos apreciables en dinero. La comercialización del sexo genera una actividad lucrativa que en muchos de los casos conlleva efectos colaterales relevantes relacionados con temas de salud pública, salud mental, desintegración familiar, abortos, incremento de criminalidad, trata de personas y explotación sexual forzada, entre otras consecuencias negativas. Por ello, sin prejuzgar sobre circunstancias o motivaciones personales, ni calificar estos fenómenos sociales, comparto esta información, bajo el entendido de que los datos disponibles no son consistentes ya que dependen de las diferentes fuentes existentes; pero por ejemplo, si hablamos de prostitución a cifras de 2023, Data México (gobierno de México) reportaba en todo el país la cantidad de 3,012 personas dedicadas a dicha actividad mientras que una de las asociaciones (Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C.) reporta tan sólo en la CDMX en el mismo año, alrededor de 15,200 trabajadoras sexuales, con un aumento de 7,700 personas desde el 2019. A nivel nacional, esa organización contabiliza entre 500,000 y 800,000 trabajadoras sexuales (dado que el 90% son mujeres). Por su parte, RedTraSex (Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe) presenta el Informe Regional 2024, estratificado por edades, nivel de estudios, y otros rubros relevantes, pero lo más grave es la constante que existe no sólo de violencia individualizada contra la mujer o vulnerabilidades sanitarias, ahora hay que sumarle el creciente yugo del crimen organizado y la extorsión o derecho de piso que asolan el país. Por su parte, la ONU a través de su “Gobal Report on Trafficking in Persons 2022” estima que a nivel mundial hay más de 450,000 personas que son víctimas de explotación sexual. La diferencia en las cifras evidencia el reto que se enfrenta y puede servir de pauta para el trabajo pendiente por hacer a cargo del gobierno de la República y los gobiernos de los Estados.

En el sector industria de la pornografía, las cifras son aún mayores ya que según información publicada por la firma Cognitive Market Research especializada en análisis de big data aplicada a distintos mercados, en su reporte de entretenimiento para adultos 2026, contabiliza el valor global de dicho mercado en USD$182,300 millones de dólares (teniendo México una participación de USD$4,738 millones de dólares) cuando el estimado para 2026 en taquillas para la industria de Hollywood andará alrededor de los USD$9,000 millones de dólares. Cabe señalar que mientras el segundo dato se refiere sólo a la industria cinematográfica americana (a la que habría que sumar la India y la Europea entre otras), el primero sí busca integrar las diversas modalidades de dicho entretenimiento que incluyen espectáculos en clubes privados, cine, transmisiones streaming, etc.; pero aún así, la distancia entre ambas es muy amplia, sobre todo considerando que la tendencia de la industria cinematográfica de Hollywood va a la baja mientras que la otra va marcadamente a la alza. Para efectos de referencia, uno de los sitios más importantes de entretenimiento para adultos, es el conglomerado Pornhub que también emite un reporte anual con análisis de datos muy completo, y que en su edición 2025 arroja mucha información en cuanto a preferencias, grupos de usuarios por país, canales de acceso, edad y género de la que se desprende que a nivel mundial, después de los Estados Unidos, México es el segundo país del mundo con más tráfico en esa plataforma, seguido de Filipinas, Brasil, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y España; así como que, la proporción de usuarios por género en nuestro país es de 48% mujeres y 52% hombres, por mucho una de las más elevadas en el mundo, ya que en países como UK las usuarias sólo representan el 25%, en Alemania el 26%, en Italia el 27% y en Canadá y USA, llegan al 28%.

Otro de los supuestos a observar y que a causa del reciente fallecimiento de su principal dueño (Leonid Radvinsky) se volvió a posicionar en los medios, es la plataforma OnlyFans creada hace 10 años pero con un cambio estratégico en 2018 y que a causa de la pandemia Covid-19, con un esquema simple mediante el cual cualquiera que quisiera difundir su contenido mayoritariamente de índole sexual (aunque existen otros rubros y temáticas compartidas) pagaría como comisión a la plataforma el 20% de los ingresos que obtuviera por la mencionada difusión. A la fecha, se estima que el patrimonio del finado empresario rondaba los USD$3,000 millones de dólares, y que la empresa tiene alrededor de 4.6 millones de creadores activos y cerca de 380 millones de fans activos (usuarios). Básicamente, la empresa pone el canal de difusión y por ello cobra a los que exhiben sus contenidos un porcentaje, con responsabilidades diluidas y costos de producción a cargo de los mismos terceros.

Al final, al igual que en las notas previamente publicadas sobre la Avaricia, la Envidia, la Gula y la Ira, se trata de temas complejos cuya conversación causa en ocasiones incomodidad e incluso ámpula, y tal vez en este caso particularmente, el deseo de no ver va más allá constituyendo un fuerte tabú cultural, pero lo cierto es que es tan cierto, que por lo menos desde el punto de vista de la religión católica, ese exceso forma parte de uno de los 7 Pecados Capitales. Para concluir, me permito cerrar con otra cita del mismo filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard“Lo que distingue al amor de la lujuria es que lleva impresa la huella de la eternidad”.

X: @LBartoliniE