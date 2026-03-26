Turquía gana a Rumanía y jugará ante Eslovaquia o Kosovo por un billete al Mundial

Turquía se impuso 1-0 a Rumanía en la semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial de 2026, este jueves en Estambul, y se jugará su participación en la Copa del Mundo el martes (18:45 GMT) en Eslovaquia o Kosovo.

En el estadio del Besiktas, los turcos pasaron apuros, pero lograron conservar la ventaja obtenida gracias a un gol del lateral Ferdi Kadioglu (53'), perfectamente asistido por el centrocampista del Real Madrid Arda Güler.

Los turcos visitarán a los eslovacos o a los kosovares, que se enfrentan esta noche a las (19:45 GMT), en la final de la ruta C de la repesca de clasificación de la zona europea, cuyo ganador obtendrá su billete para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio - 19 de julio).

Turquía no participa en un Mundial desde la edición de 2002, en la que logró un sorprendente tercer puesto.