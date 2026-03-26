Irán responde al plan pacifista de EU a través de Pakistán; espera respuesta

Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán, país mediador, y ahora espera una respuesta, informó este jueves una fuente a la agencia iraní Tasnim.

El contenido exacto de la propuesta estadounidense presentada a través de Pakistán no se ha hecho público.

"La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie", declaró la fuente, sin dar más precisiones.

Irán respondió con una contrapropuesta de cinco puntos, según la fuente citada por Tasnim.

Las cinco disposiciones son: el fin de la "agresión", el establecimiento de un mecanismo que garantice que ni Israel ni Estados Unidos reanudarán la guerra, una compensación financiera y el fin de las hostilidades en todos los frentes, que implicaría que Israel deje de luchar contra Hezbolá en el Líbano y, posiblemente, contra Hamás en Gaza.

La fuente también afirmó que Irán busca que se reconozca su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.