Precios del petróleo suben ante temor a escalada en Oriente Medio; Brent gana casi 6%

Los futuros del crudo registraron un alza este jueves al cierre de la sesión, recuperándose de las pérdidas de la sesión anterior, a medida que se desvanecían las esperanzas de un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

Los futuros del Brent subieron ⁠5.79 dólares, o 5.7%, a 108.01 dólares ⁠por barril el jueves, mientras que los del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaron 4.16 dólares, o 4.6%, a 94.48 dólares por barril.

El volumen de negociación del contrato de Brent con vencimiento más cercano fue el más bajo desde el 27 de febrero, el día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran los ataques contra Irán.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó que Estados Unidos envió una "lista de medidas de 15 puntos" a Irán como base para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra, pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había dicho antes que Irán estaba revisando la propuesta, pero que no había conversaciones para poner fin a la guerra.

Un alto funcionario iraní dijo el jueves a Reuters que la propuesta era "unilateral e injusta", y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán había ofrecido a permitir el paso de 10 petroleros por el estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad en las negociaciones.

"Hay pura confusión y frustración sobre la veracidad de las noticias que llegan de Estados Unidos e Irán. Los inversionistas están volviendo una vez más a activos más seguros en un esfuerzo por preservar el capital", dijo Timothy Snyder, economista jefe de Matador Economics.

El Pentágono tiene previsto enviar miles de tropas aerotransportadas al Golfo para dar a Trump más opciones de un asalto terrestre, han ⁠informado fuentes a Reuters, sumándose a los dos contingentes de infantes ⁠de marina que ya están en camino.

El movimiento ⁠hutí de Yemen, alineado con Irán, está dispuesto a atacar de nuevo la clave vía marítima del mar Rojo en ⁠solidaridad con Irán, dijo uno de sus líderes a Reuters.

"La actual escalada militar, que incluye despliegues de tropas y nuevos ataques, junto con la circulación limitada de petroleros bajo estrictas condiciones impuestas por Irán, sigue ejerciendo presión sobre los mercados energéticos mundiales", dijo Soojin Kim, analista de MUFG.

La guerra ha paralizado casi por completo los envíos a través del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas natural licuado (GNL), en lo que la Agencia Internacional de la Energía ha calificado como la mayor ⁠interrupción del suministro de petróleo de la historia.

Los futuros del Brent han subido casi un 50%, mientras que los del WTI han subido un 41% desde que comenzó la guerra.