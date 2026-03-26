TurboQuant de Google presiona a la baja las acciones de fabricantes de chips de memoria

Las acciones de los fabricantes de chips de memoria sufrieron caían este jueves tras el anuncio de Google Research, principal subsidiaria de Alphabet, de una tecnología diseñada para reducir los requisitos de memoria de trabajo para los modelos de inteligencia artificial (IA).

En Seúl, los títulos de Samsung Electronics cayeron 4.71%, mientras que los de SK Hynix perdieron 6.23 por ciento.

En Wall Street, rumbo al cierre de la sesión, los papeles de Micron Technology cayeron 6.6% en 356.88 dólares cada uno, Western Digital descendía más alrededor de 7% por encima de los 276 dólares y Sandisk perdía más de 9% alrededor de los 616 dólares.

El cambio de opinión está vinculado al algoritmo TurboQuant de Google, que, según la compañía, puede reducir la memoria necesaria para ejecutar grandes modelos de lenguaje al menos seis veces, lo que podría disminuir el costo de entrenamiento y operación de los sistemas de IA.

Pese a que la investigación se publicó originalmente el año pasado, se dio a conocer nuevamente esta semana, lo que llevó a los inversionistas a reevaluar si una mayor eficiencia podría aliviar la presión de la demanda sobre los componentes de memoria utilizados en centros de datos y dispositivos de consumo.

Además, Google Research presentó Quantized Johnson-Lindenstrauss (QJL) y PolarQuant, herramientas que TurboQuant utiliza para lograr sus resultados.

“En las pruebas, las tres técnicas demostraron un gran potencial para reducir los cuellos de botella de clave-valor sin sacrificar el rendimiento de los modelos de IA” escribieron Amir Zandieh y Vahab Mirrokni, miembros de Google Research en un blog de la empresa.

El caché clave-valor es una técnica de almacenamiento temporal de datos (en memoria) que guarda información asociada a un identificador único (clave) para recuperarla de forma rápida.

TurboQuant "aumentó la presión, pero se trata de una evolución, no de una revolución", explicó Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica de Quilter Cheviot, a CNBC. "No altera el panorama de la demanda a largo plazo del sector", afirmó.

A pesar de la caída de las acciones el jueves, una combinación de factores favorables sigue impulsando el mercado de chips de memoria a largo plazo. La importante demanda, junto con la escasez de oferta, ha elevado los precios de las memorias a niveles sin precedentes y ha contribuido a las ganancias de Samsung, SK Hynix y Micron.

En lo que va del presente año los títulos de Samsung y SK Hynix que cotizan en Corea del sur, repuntan 50.21% y 43.32%, respectivamente. En tanto que los papeles de Micron avanzan casi 25 por ciento.

(Con información de Agencias)