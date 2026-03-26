Aseguradoras en México sufrieron pérdida operativa de 6% en 2025, en parte por IVA no deducible: AMIS

Las aseguradoras en México sufrieron una pérdida operativa de 6% en el ramo de gastos médicos, esto en parte debido al cambio fiscal que ya no les permite acreditar el IVA en el pago de siniestros, dijo la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas.

El cambio fiscal, que fue aplicado de manera retroactiva desde 2025 tras un acuerdo al que llegaron el gobierno y el sector asegurador en noviembre pasado, afectó las utilidades de varias compañías de seguros que operan en nuestro país, según reportaron varias empresas en sus informes financieros.

Norma Alicia Rosas remarcó que si bien el ramo de gastos médicos había venido presentando pérdidas operativas al menos desde 2021, la pérdida observada en 2025 es la mayor desde entonces.

“Entonces, con eso te podrías dar una idea de cómo pudo haber repercutido esta parte del IVA en las propias empresas (de seguros)”, declaró en conferencia de prensa.

En 2024, por ejemplo, la pérdida operativa del ramo de gastos médicos fue de sólo 1%, de acuerdo con la directora general de la AMIS.

Sin embargo, Rosas aclaró que no se puede atribuir el crecimiento de la pérdida operativa únicamente al tema fiscal, sino que tiene que ver con un fenómeno multifactorial que se explica por otras situaciones como la inflación médica o el aumento de la siniestralidad.

Por otro lado, aseguró que hasta ahora no tienen indicios de que empresas o personas estén optando por cancelar sus seguros de gastos médicos tras los incrementos a las primas que varias compañías han tenido que aplicar para hacer frente al impacto del cambio fiscal.

De hecho, reiteró el pronóstico de la AMIS de que las primas de seguros de Accidentes y Enfermedades (en donde se incluye el ramo de gastos médicos) crecerán 11% en términos nominales durante el 2026.