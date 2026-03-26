Gobierno detecta tres fuentes del derrame en el Golfo: un barco y dos chapopoteras naturales

El Gobierno federal aseguró que fueron tres fuentes de derrames de hidrocarburos los que llegaron a las playas del Golfo de México: un barco estacionado frente a Coatzacoalcos, Veracruz, una emanación natural de una chapopotera de menor volumen también frente a este puerto, y el más importante, emanaciones también naturales que se han intensificado en el último mes en el activo Cantarell, de la Sonda de Campeche.

En conferencia de prensa del grupo interinstitucional que se formó para atender esta contingencia, el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que el primer avistamiento de contaminación frente a las playas de Coatzacoalcos se registró el 2 de marzo y entonces iniciaron las indagaciones y se activó el Plan de Emergencia a nivel nacional.

Según las pesquisas, frente a este puerto había 13 buques varados y Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que uno de ellos realizó un vertimiento ilegal de hidrocarburo, en un primer momento.

El funcionario detalló que se está realizando la revisión de las bitácoras de estas embarcaciones para determinar el origen preciso de este derrame, que fue responsable de una parte menor del hidrocarburo que ha llegado a las playas.

También en la zona, a cinco kilómetros de la costa hay chapopoteras que tienen emanaciones permanentes de hidrocarburos y de una de ellas salió también una parte menor del petróleo derramado.

Pero la mayor fuente de emanaciones que se está controlando con mallas ciclónicas y materiales especiales para evitar que se siga esparciendo es una chapopotera en la Sonda de Campeche, en el complejo Cantarell, específicamente. Ahí se están revisando también las estructuras de las plataformas con drones submarinos y buzos porque en el último mes hubo un aumento desmedido de la salida de hidrocarburo de estas fuentes naturales, así que posiblemente se trata de una falla estructural en alguna plataforma de producción.

"Las chapopoteras ⁠tienen emisiones permanentes, el ⁠tema ahorita es que se han incrementado", dijo Morales, y explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ⁠está realizando revisiones submarinas para descartar cualquier falla estructural de sus plataformas petroleras en la zona.

El Grupo Interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales informaron ayer que han desplegado un estado de fuerza de más de 2,450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.