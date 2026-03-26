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Actividad económica en Argentina crece 1.9% en enero y bate los pronósticos del mercado
En la medición desestacionalizada, el EMAE ganó un 0.4% en enero respecto de diciembre y el indicador tendencia ciclo avanzó un 0.3%, señaló el INDEC.
La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 1.9% interanual en enero, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un dato mejor a lo esperado por analistas consultados por Reuters.
Un reciente sondeo estimaba un alza del 1.6% para el EMAE del primer mes del año.
En la medición desestacionalizada, el EMAE ganó un 0.4% en enero respecto de diciembre y el indicador tendencia ciclo avanzó un 0.3%, agregó el INDEC.
"Los mejores desempeños, como viene siendo habitual, correspondieron a la agricultura y ganadería y a la explotación de minas y canteras, los mismos rubros que traccionaron el crecimiento del PIB del 4.4% en 2025 vía exportaciones", dijo Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso.
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"Además, con el conflicto en Irán sosteniendo los precios de los "commodities" y la energía, es razonable esperar que ambos sectores mantengan su buen momentum en los meses que siguen", agregó.
El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).