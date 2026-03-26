Actividad económica en Argentina crece 1.9% en enero y bate los pronósticos del mercado

⁠La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 1.9% interanual en enero, informó el jueves ⁠el Instituto Nacional de ⁠Estadística y Censos (INDEC), un dato mejor a lo esperado por analistas consultados por Reuters.

Un reciente sondeo estimaba un alza del 1.6% para el EMAE del primer mes del año.

En la medición desestacionalizada, el EMAE ganó un 0.4% en enero respecto de diciembre y el indicador tendencia ciclo avanzó un 0.3%, agregó el INDEC.

"Los mejores desempeños, como viene siendo habitual, correspondieron a la agricultura y ganadería y a la explotación de minas y canteras, los mismos rubros que traccionaron el crecimiento del PIB del 4.4% en 2025 vía ⁠exportaciones", dijo Julián Neufeld, economista ⁠en la Fundación ⁠Libertad y Progreso.

"Además, con el conflicto en ⁠Irán sosteniendo los precios de los "commodities" y la energía, es razonable esperar que ambos sectores mantengan su buen momentum en los meses que siguen", agregó.

El referencial EMAE es considerado un dato relevante ya que adelanta la ⁠trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB).