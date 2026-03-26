Sheinbaum se reunirá con Infantino en Palacio Nacional para revisar avances rumbo al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrá una reunión con Gianni Infantino el próximo 30 de marzo en Palacio Nacional, como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que el encuentro con el titular de la FIFA tendrá como objetivo revisar aspectos logísticos y organizativos del torneo que México coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum detalló que se trata de una reunión de seguimiento para afinar detalles pendientes en la planeación del evento deportivo más importante a nivel mundial.

Gira de Infantino por México

Previo al encuentro, Infantino realiza una gira por el país en el marco del repechaje intercontinental, con actividades en sedes mundialistas como Guadalajara y Monterrey.

Entre los eventos programados destacan partidos clasificatorios en el Estadio Akron y el Estadio BBVA, así como una visita al Estadio Azteca, recinto que será sede del partido inaugural del Mundial 2026.

México afina detalles para la Copa del Mundo

La reunión en Palacio Nacional se da en un contexto de coordinación entre autoridades mexicanas y la FIFA para garantizar la correcta organización del torneo.

El Mundial 2026 marcará un hecho histórico al ser el primero con tres países anfitriones y consolidará al Estadio Azteca como el único en albergar tres inauguraciones mundialistas.

En paralelo, la presidenta informó que continúa el concurso para otorgar el boleto número 001 del partido inaugural a una joven mexicana de entre 18 y 25 años.

Hasta el momento, cerca de 400 participantes se han inscrito mediante el envío de videos con habilidades futbolísticas, como parte de una dinámica que busca promover la participación juvenil rumbo a la justa mundialista.

Autoridades de la FIFA han reiterado su confianza en México como sede del torneo, destacando la coordinación institucional y los avances en la organización del Mundial 2026.