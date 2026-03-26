Lectura 1:00 min
Trump suspende ataque a infraestructura de Irán hasta el 6 de abril
"A petición del Gobierno iraní (...) voy a suspender el periodo de destrucción de las plantas energéticas durante 10 días", dijo Trump en una publicación en Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que suspendía los ataques contra las instalaciones energéticas de Irán durante 10 días a petición del Gobierno iraní y dijo que las conversaciones con Teherán iban "muy bien".
"A petición del Gobierno iraní (...) voy a suspender el periodo de destrucción de las plantas energéticas durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora del Este", dijo Trump en una publicación en Truth Social.
"Las conversaciones están en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación de noticias falsas y otros, van muy bien", agregó.