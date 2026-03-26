Trump suspende ataque a infraestructura de Irán hasta el 6 de abril

El presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que suspendía ⁠los ataques contra ⁠las instalaciones energéticas de Irán durante 10 días a petición del Gobierno iraní y dijo que las conversaciones con Teherán iban "muy bien".

"A petición del Gobierno iraní (...) voy a suspender el periodo de destrucción de las plantas energéticas durante 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00 horas, hora del Este", ⁠dijo Trump ⁠en una ⁠publicación en Truth Social.

"Las conversaciones ⁠están en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación de noticias falsas y ⁠otros, van muy bien", agregó.