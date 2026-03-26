Peso mexicano se deprecia más de 1% frente al dólar tras sorpresivo recorte del Banxico

El peso mexicano retrocedió con fuerza frente al dólar en la sesión de este jueves. La divisa local perdió terreno debido al avance generalizado del billete verde en un mercado atento a las noticias sobre la guerra, y luego de un sorpresivo recorte de tasas de interés en México.

El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 17.9549 unidades por dólar. Contra el registro de 17.7694 unidades de ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento dejó para el peso una caída de 18.55 centavos, equivalentes a 1.04 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.8655 unidades y un nivel mínimo de 17.7561. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, subía 0.23% a 99.87 unidades.

Banxico sorprende al mercado

El Banco de México recortó sorpresivamente su tasa de interés de referencia en 25 puntos base para dejarla en 6.75%. Los analistas esperaban que mantuviera su tasa, en medio de la guerra en Oriente Medio y después de que la Reserva Federal no recortó la semana pasada.

"Para sorpresa de los economistas, que pronosticaban una pausa al ciclo expansivo, la junta de gobierno consideró apropiado un recorte, a pesar de reconocer que el balance de riesgos para la trayectoria de precios continua al alza", dijo Jorge Adrián Calderón, trader de renta fija.

El también operador de derivados de tasas de interés afirmó que las condiciones actuales de inflación y tasas ofrecen un campo de acción para continuar con el ciclo dovish del Banco de México y consideró que este puede ser el final del ciclo expansivo para el banco central.

Cifras y Oriente Medio

Desde la apertura, el peso retrocedía en medio de un fortalecimiento del dólar, tras conocerse que el número de estadounidenses que solicitaron subsidios por desempleo la semana pasada aumentó en 5,000 hasta 210,000, aunque ligeramente debajo de los 211,000 previstos.

Además, el mercado sigue atento a las noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra, tras nuevas amenazas de Donald Trump, quien dijo que Irán debería tomarse en serio la posibilidad de un acuerdo "o se enfrentará a más destrucción".

"Para los siguientes días, espero que el peso mexicano mantenga alta sensibilidad geopolítica. Los operadores estarán atentos a Donald Trump. Cualquier retórica agresiva podría empujar al par a 18 unidades", dijo Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group.