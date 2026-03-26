Restaurantes de Querétaro, optimistas ante el próximo periodo vacacional

Querétaro, Qro. Después de un inicio de año complejo, con altibajos en la demanda del servicio, la industria restaurantera del estado confía en que el periodo vacacional de Semana Santa representará un aumento en sus ventas.

La presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Citlali Camacho Soltero, estimó un aumento en de 15 a 20% en las ventas.

Sin embargo, la expectativa es mayor para los establecimientos especializados en productos del mar que esperan un alza de hasta 30 por ciento.

“Estamos optimistas de sí tener un incremento de las ventas, que puede oscilar de 15 a 20%; incluso 30% en el caso de los restaurantes que manejan cocina de mar, por el tema de vigilia, son los más visitados; pero en general estamos muy optimistas”, pronosticó.

La empresaria previó que la entidad reciba un importante flujo de turistas, sumado a los visitantes locales que consumen frecuentemente en los establecimientos.

La cámara restaurantera se suma a estrategias y campañas de promoción en colaboración con los municipios y la Secretaría de Turismo del estado, con la finalidad de incentivar el arribo de viajeros.

“De pronto las reglas cambian y depende del comportamiento y cómo esté la situación en cada estado, pero estamos muy optimistas de recibir muchos turistas, más los que se quedan aquí, que muchos decidimos quedarnos aquí y disfrutar de la ciudad. (…) Siempre vamos muy de la mano trabajando, haciendo esa sinergia para poder atraer turismo, pero también para los que viven aquí que son nuestros clientes constantes”, compartió.

Previo al periodo vacacional —que comprenderá del 30 de marzo al 10 de abril—, el sector alimenticio padeció la baja actividad del arranque del 2026. Desde entonces hay fluctuaciones, entre un alza de 10 a 15% en la demanda de servicios durante el 14 de febrero y en algunos fines de semana y una caída significativa luego del operativo que realizaron autoridades federales en Jalisco el 22 de febrero.

“(El año) lo comenzamos un poco lento, ha sido no tan constante, tenemos fines de semana buenos y otros un poco más tranquilos. (El operativo en Jalisco) nos afectó mucho en la venta, nos mermó, pero tenemos buenas expectativas para Semana Santa en el caso de la ciudad y del estado esperamos recibir muchos turistas y recuperarnos de esos días no tan buenos que hemos tenido”, expresó.

En Querétaro existen al menos 14,999 establecimientos relacionados con servicios de preparación de alimentos y de bebidas, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).