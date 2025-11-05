"Está lleno de IA": Sheinbaum cuestiona el origen de la marcha de la Generación Z México

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este miércoles la autenticidad del movimiento identificado como Generación Z México, que ha convocado protestas recientes desde TikTok y otras plataformas digitales. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que gran parte del contenido que impulsa estas movilizaciones parece provenir de cuentas sin identidad verificable e incluso generadas con inteligencia artificial.

“Llama la atención que está lleno de inteligencia artificial. Hay algunas personas visibles, pero quienes se están haciendo visibles ahora son el PRI, algunos del PAN u otras cuentas muy identificadas con la derecha mexicana”, señaló Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que, si bien las manifestaciones son legítimas en un contexto democrático, consideró importante identificar quién está detrás de la narrativa que circula en redes, especialmente cuando se moviliza a sectores jóvenes.

Confusión por cuentas falsas y solicitud de donaciones

Además durante hace unos días, el debate en torno al movimiento aumentó luego de que una cuenta falsa que se presentaba como perteneciente al grupo Guacamaya Leaks pidiera donaciones económicas en nombre de Generación Z México, lo que generó confusión y alertas entre usuarios de X (antes Twitter). La publicación incluía un enlace a la plataforma Donorbox y apelaba a “seguir la lucha contra el gobierno represor”.

La entrada fue eliminada posteriormente, tras denuncias y señalamientos que indicaban que la solicitud no tenía vínculo real con el colectivo ni con el grupo de hacktivistas.

Generación Z México se deslinda y critica suplantación

A través de su servidor oficial en Discord, Generación Z México desmintió cualquier relación con la colecta y acusó el uso indebido de su nombre: “Nos deslindamos completamente de cualquier página que esté pidiendo donaciones usando nuestra imagen. ¡No se cuelguen de algo real y genuino!”, señaló el movimiento.

Por su parte, el grupo real Guacamaya Leaks reiteró desde su portal Enlace Hacktivista que no utiliza redes sociales, y que cualquier perfil que se atribuya su identidad es falso. Históricamente, sus filtraciones han sido entregadas directamente a medios y periodistas, no difundidas a través de plataformas.