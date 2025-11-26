Kenia López pedirá detener investigación contra consejeros del INE que votaron por suspender consulta de revocación de AMLO

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN) anunció que solicitará de manera formal detener el procedimiento de responsabilidad administrativo que radica en el Tribunal Federal de Justicia en contra de consejeros del INE por votar a favor de suspender la organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la panista, ella presentará en su calidad de presidenta del Congreso diversos desistimientos al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con este propósito por haber quedado sin materia la denuncia que presentó el entonces presidente de San Lázaro, Sergio Gutierrez Luna (Morena).

López Rabadán señaló que lo que se busca es que las consejeras Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y el consejero Jaime Rivera Velázquez, continúen su trabajo de manera libre, autónoma, independiente y apegados a la legalidad.

“Me parece que estamos en condiciones de manera jurídica de solicitarlo”, afirmó, y dijo que informó de esta decisión al expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien presentó la queja en su momento y de la que recientemente se desistió.

“Sin embargo, bueno, pues ese procedimiento continúa, y hoy me parece que será una buena señal si ese tema ya se concluye, si ese tema se termina, y permitimos que las consejeras y los consejeros pues continúen su trabajo de manera libre, autónoma, independiente, apegados a la legalidad”, indicó.

Cabe señalar que en 2022, el diputado y entonces representante de Morena ante el Consejo General del INE, Sergio Gutiérrez Luna presentó una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) contra seis consejeros, el cual, cuatro años después, decidió abrir un procedimiento de responsabilidad administrativo que escaló hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se les pueden imponer sanciones que incluyen la suspensión o destitución del empleo, una sanción económica o la inhabilitación temporal para desempeñar cargos en el servicio público.