INEA fortalece atención a jornaleras agrícolas; 958 ya reciben servicios educativos: Mario Delgado

•⁠ ⁠Las y los jornaleros agrícolas migrantes reciben servicios de alfabetización, primaria y secundaria, a través del INEA, dijo el titular de la SEP

•⁠ ⁠Se les brindan facilidades para que concluyan sus estudios, incluso en situación de movilidad

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que a través del del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), actualmente 958 jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes reciben servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria, en todo el país.

Con ello, dijo, el INEA fortalece su estrategia de atención a jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes que se encuentran en condición de rezago educativo, con el propósito de que la movilidad laboral no represente un obstáculo para ejercer su derecho a la educación, y se cumpla con el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que nadie se quede sin educación.

Delgado Carrillo comentó que, con el objetivo de adecuarse al contexto sociocultural que atraviesan miles de personas en situación de movilidad en México, el INEA permite a sus educandas y educandos presentar módulos educativos y exámenes de acreditación en distintas partes de la República, según sus tiempos de estudio personales, de manera que cada persona lleve su proceso educativo de acuerdo a su rutina personal y laboral.

Agregó que el Instituto ofrece diversas modalidades de estudio, materiales educativos accesibles y horarios flexibles, que se adaptan a las necesidades educativas de aquellas personas que no tuvieron antes la oportunidad de aprender a leer y escribir o de concluir sus estudios de primaria y secundaria.

Por su parte, el titular del INEA, Armando Contreras Castillo, comentó que una de las alternativas de estudio que se ofrece a las personas en contextos de movilidad, es la plataforma educativa AprendeINEA, que permite a personas jóvenes y adultas, cursar los niveles de primaria y secundaria de manera remota a través de un dispositivo móvil como computadora, tableta o celular.

Añadió que otras modalidades para las personas educandas incluyen la posibilidad de certificar la primaria y secundaria mediante únicamente exámenes de acreditación, según sus conocimientos, así como el tiempo de preparación que requieran con el apoyo de guías de aprendizaje.

De esta manera, el esquema educativo del INEA busca asegurar que las trabajadoras y trabajadores agrícolas en atención, puedan iniciar, continuar y concluir sus estudios de educación básica, sin importar en qué entidad federativa se encuentren.

Informó que el Instituto cuenta con una amplia red de Plazas Comunitarias, Puntos de Encuentro y Círculos de Estudio distribuidos en todo el territorio nacional para facilitar la inscripción a los servicios educativos, como asesorías y aplicación de exámenes, en diversos horarios.

El INEA busca garantizar el derecho a la educación también en contextos de movilidad, buscando que las jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes alcancen mejores condiciones laborales, sociales y personales, por medio del acceso a la alfabetización y la educación básica, finalizó Contreras Castillo

Para más información sobre los servicios educativos del INEA, las y los interesados pueden comunicarse a la línea telefónica 800 00 60 300 o visitar la página oficial https://www.gob.mx/inea. Así como en las redes sociales oficiales: en Facebook y YouTube, como “INEA Nacional”; en X, @INEAmx; y en la cuenta de Instagram inea_mx.