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Microsoft comenzará a cobrar por uso de su agente de IA Copilot Cowork
La compañía ofrecerá un sistema de pago por cada uso de su nuevo agente de IA, que se sumará al tradicional sistema de suscripción.
Microsoft cambió la forma en que cobra por su software por primera vez en dos décadas y ofrecerá un sistema de pago por cada uso de su nuevo agente de IA, que se sumará al tradicional sistema de suscripción.
El cambio está motivado por el aumento vertiginoso del costo de funcionamiento de la inteligencia artificial y se conoció este martes, cuando la empresa lanzó Copilot Cowork, un "agente" de IA que puede llevar a cabo tareas de oficina de forma autónoma, como redactar documentos, hojas de cálculo y enviar e-mails.
La nueva herramienta sigue requiriendo una suscripción de pago a Microsoft 365 Copilot, pero ahora cada tarea que ejecuta se factura por separado, en función de la potencia de cómputo que consuma.
Copilot Cowork es la apuesta de Microsoft por la llamada IA "agéntica" (por el uso de agentes para tareas específicas), una ola que se ha apoderado de Silicon Valley y ha convertido a los simples chatbots en asistentes capaces de ejecutar tareas en nombre del usuario.
Al agente se le puede asignar un objetivo o una tarea y dejar que la lleve a cabo por sí solo, a veces durante varias horas.
La razón del nuevo esquema de precios se reduce al costo: hacer funcionar estos sistemas de IA exige muchísima más potencia de cómputo que la requerida para un motor de búsqueda o un chatbot, y el uso puede variar enormemente de un usuario a otro.
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El nuevo plan será "como cuando llenas el depósito de gasolina en la gasolinera", ejemplificó a la AFP Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Microsoft para Copilot y agentes.
Tradicionalmente, Microsoft trabajaba en base a un sistema de suscripción con cuotas fijas y previsibles.
Para Lamanna es "la única forma de hacer viable al modelo".
Las empresas podrán poner topes de gasto por empleado, por equipo o por departamento.