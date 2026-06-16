Renault fabricará drones con la empresa de tecnología militar Thales

El Grupo Renault de Francia fabricará drones militares junto con la empresa de tecnología de defensa Thales, anunciaron ambas compañías el martes, lo que supone un nuevo paso del fabricante de automóviles hacia el sector de la defensa.

Renault fabricará las municiones de vuelo prolongado "Toutatis" de Thales, controladas a distancia, en una de sus fábricas, con una producción de 1,000 unidades al mes que comenzará ya el próximo año.

El acuerdo, anunciado en la feria de defensa Eurosatory, celebrada a las afueras de París, supone la segunda colaboración en el ámbito de la defensa entre ambos grupos, que también están trabajando conjuntamente en un vehículo militar.

Las empresas dijeron que el acuerdo aumentará significativamente la capacidad industrial de Francia en un ámbito estratégico. Las municiones de vuelo estacionario —drones que se mantienen en vuelo estacionario sobre una zona objetivo antes de atacar— han desempeñado un papel fundamental en la guerra de Ucrania.

La invasión rusa de Ucrania y el giro en la política exterior estadounidense bajo el mandato del presidente Donald Trump han llevado a los países europeos a aumentar el gasto en defensa, lo que ha impulsado a los fabricantes de armamento a aprovechar la capacidad excedentaria del sector automotor para incrementar la producción.

Renault anunció en febrero que el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia le solicitó ayuda para reforzar el sector de la defensa del país.

La experiencia industrial de Renault contribuirá a ampliar la producción de drones más rápidamente y a un menor costo, dijo el director general, François Provost.

El proyecto de drones de corto alcance se suma al programa "Chorus" de Renault, en colaboración con el fabricante de drones Turgis Gaillard, para desarrollar un modelo de largo alcance. Se espera un primer prototipo para finales de este año, al que seguirá una producción mensual de 600 drones en la planta de Renault en Le Mans.

Renault ha afirmado que la fabricación de automóviles sigue siendo su actividad principal, aunque también está colaborando con el grupo belga John Cockerill en el desarrollo de un dron terrestre. John Cockerill Defense adquirió el fabricante francés de vehículos militares Arquus al fabricante sueco de camiones Volvo en 2024.