INE avala multas por más de 28 millones de pesos a partidos por afiliar sin consentimiento

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló multar con 28 millones 834,000 pesos a cinco partidos políticos por afiliar sin su consentimiento a decenas de personas entre 2021 y 2025.

De acuerdo con los datos, Morena fue el partido más sancionado, pues se le impuso una multa de 15 millones 696,138 pesos; seguido del PRI, con 5 millones 588,000 pesos.

Mientras que, al Partido Verde Ecologista, se le sancionó con 5 millones 254,000 pesos; al Partido del Trabajo (PT), con un 1 millón 788,000 pesos y a Movimiento Ciudadano, con 506,573 pesos. Destaca que, en esta ocasión, el PAN no tuvo quejas por afiliación indebida.

En un inicio, el total de las multas era por más de 34.3 millones de pesos, no obstante, tras una nueva revisión y ante la presentación de nuevos desistimientos, las sanciones tuvieron que reducirse.

Se dijo que las que las corresponden a afiliaciones o desafiliaciones indebidas de ciudadanas y ciudadanos a partidos políticos, que involucran a 917 personas, pero tras el análisis se concluyó que no se acreditó la infracción para 546 personas, por lo que finalmente se acreditó la infracción por indebida afiliación en 259 casos, razón por la cual se aplicaron sanciones a los partidos políticos responsables.

Aprueban destrucción de boletas de la elección judicial

El INE también aprobó la destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, la Lista Nominal de Electores, así como de las boletas que fueron inutilizadas durante la actividad de conteo, sellado y agrupamiento relacionadas con la primera Elección Judicial.

Para ello, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que coordine con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) la entrega de la documentación del PEEPJF 2024-2025 en las Juntas Distritales Ejecutivas que corresponda, con la finalidad de que el papel sea reciclado y utilizado en la producción de libros de texto gratuitos y materiales de apoyo educativo.

Por otro lado, informó que realizó una revisión de los Informes de ingresos y gastos de las actividades realizadas por las organizaciones de observación electoral e instituciones de educación superior correspondientes a la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Destacó que luego de realizar una fiscalización de 33 agrupaciones de observación electoral e instituciones de educación superior; siete presentaron su informe en tiempo, cinco de manera extemporánea y 21 fueron omisas.

No obstante, defendió que ninguna de las omisas recibe recursos del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, ni del Fondo de Acompañamiento y Monitoreo Ciudadano de la Justicia Electoral, además de que, de los trabajos de auditoría no se identificaron ingresos o gastos no reportados, por lo que se les sancionó con una amonestación pública.