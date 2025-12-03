Inaugura Martí Batres en Centro Cultural Ollin Yoliztli el primero de los 467 consultorios que habilitará el ISSSTE

La apertura de esta nueva unidad médica en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, marca el inicio de una serie de inauguraciones de nuevos Consultorios Médicos en centros laborales para las y los trabajadores del Estado de todo el país

El consultorio supera los estándares normativos para este tipo de espacios, con 72 metros cuadrados de superficie; cuenta con equipamiento completo, así como con un abasto de medicamentos de primera línea de atención, y brindará servicio a mil 132 personas de la comunidad artística

Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró en el Centro Cultural Ollin Yoliztli el primero de 467 Consultorios Médicos que habilitará el organismo en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Atención Primaria.

“Vamos a hacer 467 consultorios en centros de trabajo. La idea es aproximar el servicio de salud pública a la gente y, con ello, expandir la infraestructura de salud; despresurizar clínicas y áreas de urgencias; detectar y tratar enfermedades crónicas no transmisibles a tiempo, desde el consultorio; ayudar a disminuir el gasto de bolsillo que realiza la gente, porque va a una farmacia y ahí mismo le hacen su consulta, pero paga; y fortalecer el trato digno a la derechohabiencia“, señaló.

El director general del ISSSTE destacó que esta nueva unidad médica beneficiará a mil 132 personas de la comunidad artística, entre músicos, docentes, alumnos y trabajadores. Además, supera ampliamente los estándares normativos para este tipo de espacios, al contar con 72 metros cuadrados, cuando el mínimo requerido es de 19 metros cuadrados.

Por lo anterior, dijo, es un modelo de referencia para otros espacios que puedan habilitarse en instituciones públicas de todo el país, en concordancia con las prioridades de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado la salud y la seguridad pública en el centro de la agenda nacional.

Martí Batres detalló que la unidad consta de cuatro módulos completamente equipados: un consultorio, una sala de espera, una oficina y dos sanitarios, además de estar equipado con mesa de exploración, negatoscopio, estuche de diagnóstico, lámpara de examinación, báscula con estadímetro, pesa para bebés, mesas Mayo y Pasteur, gabinete para medicamentos, así como mobiliario general.

“Estos consultorios van a tener un abasto médico básico centrado sobre todo en cinco líneas: analgésicos, antibióticos de primera línea, antihipertensivos, antidiabéticos y medicamentos contra el colesterol, antilipémicos. También, por otro lado, van a tener un doctor o doctora y un enfermero o enfermera para dar la atención”, precisó.

Agregó que la inversión aproximada de los consultorios del ISSSTE dependerá de cada caso, pero se prevé oscile entre 300 mil y 600 mil pesos, un costo significativamente menor al que implicaría la construcción de una nueva unidad médica, ya que se busca que las dependencias e instituciones públicas faciliten sus espacios disponibles.

Una de las beneficiarias, Paola Morales Galán, alumna de danza clásica del Centro Cultural Ollin Yoliztli, compartió su satisfacción por la apertura del consultorio, ya que contribuirá a atender la salud de sus compañeros de estudio y la propia.

“Nosotros ya contamos con un área de fisioterapia, lo cual nos ayuda mucho en cualquier situación en donde tengamos algún problema con una lesión o simplemente cuidar nuestro cuerpo. El hecho de tener un consultorio general es un gran proyecto para mejorar todavía más esta área, y ayudaría mucho a los estudiantes para mantener nuestra salud, que es muy importante para los bailarines de danza clásica”, expresó.

Por su parte, David Espinosa Ricaldes, integrante de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, señaló que la inauguración de este consultorio en el Centro Cultural Ollin Yoliztli es una medida muy positiva, ya que contribuye a aliviar la carga de los centros de salud.

“De esa manera se descarga el peso, digamos, de ir a la consulta en los centros de salud, se descarga para el centro de salud y para nosotros mismos”, apuntó.