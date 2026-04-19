Impulsa Felifer la educación de las mujeres

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, refrenda su apoyo a proyectos que impulsen el desarrollo integral de las mujeres y su autonomía económica, como la Universidad de las Mujeres.

Este proyecto fue diseñado para que las mujeres que no pudieron continuar con sus estudios en su momento, puedan retomar su formación académica y tengan así mayores oportunidades de desarrollo.

Como parte del proyecto se brindan apoyos que van desde el 10% hasta el 70% sobre el costo de la colegiatura, dependiendo de los resultados del estudio socioeconómico para las alumnas, así como la inscripción, reinscripciones y proceso de titulación son totalmente gratuitos, y se les apoya con una tarjeta de datos y servicio de ludoteca para niños de 3 a 10 años gratuito, para las mujeres que así lo requieran.

A finales de abril están por egresar más de 100 mujeres (94 de licenciatura y 10 de bachillerato), y con ello, serán más de 900 egresadas en el periodo comprendido de septiembre 2024 a abril 2026.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, ha refrendado su apoyo a proyectos que impulsen a las mujeres, por lo que promueve la invitación para que se sigan preparando pues está convencido de que la educación abre más puertas.