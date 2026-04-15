HR Ratings ratifica a Hidalgo con alta calificación y eleva su perspectiva de estable a positiva

HR Ratings destaca el factor de gobernanza en Hidalgo como superior

La calificadora reconoce el elevado nivel de inversión en los 84 municipios

Resalta el bajo nivel de endeudamiento y pago anticipado de créditos heredados

La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación HR AA+ y mejoró la perspectiva de “estable” a “positiva” para Hidalgo, resultado de la implementación de políticas públicas que fortalecen la presencia fiscal del estado, así como la continuidad de estrategias que priorizan la inversión en los 84 municipios, en la administración del gobernador Julio Menchaca.

Como resultado de la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2025, realizada al estado de Hidalgo, atendida por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Económico, la agencia calificadora dio a conocer esta ratificación mediante reporte publicado en la Bolsa Mexicana de Valores y en su página oficial, reconociendo la disciplina financiera del estado.

En materia de evaluación integral, HR Ratings consideró el factor de gobernanza como superior, destacando “la implementación de políticas públicas que han fortalecido la presencia fiscal y, el estado supera los estándares de generación de información financiera estipulados en la Ley de Disciplina Financiera”

En el reporte, establece que Hidalgo ha fortalecido su posición financiera de liquidez, lo que le ha permitido contar con recursos para obras y acciones en materia de infraestructura hídrica, carretera, de movilidad, seguridad pública y urbanización en los 84 municipios del estado, señalando que el estado mantendrá “una tendencia creciente en el Gasto de Inversión”.

Finalmente, de acuerdo con el comunicado emitido, el estado ha registrado una reducción en el nivel de endeudamiento en los últimos años, destacando entre otras acciones, la liquidación anticipada en septiembre de 2025 de un crédito contratado con Banorte en administraciones anteriores, por un monto de 249 millones de pesos.