Guerra con Irán lleva a empresas de EU a adoptar una actitud de espera: Fed

La actividad ⁠económica de Estados Unidos creció y el empleo se mantuvo estable en las ⁠últimas semanas, dijo el miércoles la Reserva Federal en un informe, en el que también mencionó los notables efectos del repunte de los precios de la energía en el contexto de ⁠la actual guerra con Irán.

"El conflicto ⁠en Oriente Medio se citó como una importante fuente de incertidumbre que complicó la toma de decisiones de contratación, fijación de precios e inversión de capital, y muchas empresas adoptaron una postura de esperar y ver qué pasa", dijo el banco central en su último "Libro Beige", un resumen de datos cualitativos de todo el país que los responsables de política monetaria usan para la comprensión de la economía y sus decisiones.

"Las perspectivas empresariales variaron en un contexto de una incertidumbre generalizada sobre las condiciones futuras", agregó.

Se espera que la Fed mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia a un día en el rango actual del 3.50% al 3.75% en su próxima reunión de política monetaria, que se celebrará los días 28 y 29 de abril.

El crecimiento de los precios "se mantuvo en general moderado", según el informe, que se basa en encuestas y entrevistas a líderes empresariales y organizaciones comunitarias de los 12 distritos de la Fed.

El aumento de los costos de la energía se traduce en un encarecimiento del transporte y en mayores costos para los plásticos y los fertilizantes, según el informe, que añade que "las presiones sobre los costos de los insumos, más allá de los aumentos ⁠relacionados con la energía, también fueron generalizadas".

La información se ⁠recopiló hasta el 6 de abril ⁠y refleja el clima de incertidumbre económica desde que el cierre del estrecho de Ormuz por parte de ⁠Irán interrumpió el transporte de aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y alrededor de un tercio de los de fertilizantes.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha subido a más de 4 dólares el galón, los precios minoristas del gasóleo se han disparado a más de 5.60 dólares el galón y los precios de los fertilizantes también han aumentado considerablemente.

El anterior Libro Beige, que reflejaba unas expectativas generales optimistas sobre el crecimiento ⁠económico y la previsión de que el ritmo de subida de los precios se ralentizaría, se completó antes de que comenzaran las últimas hostilidades en Oriente Medio el 28 de febrero.