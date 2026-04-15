El S&P 500 alcanza su primer récord desde enero por una posible desescalada de la guerra

El índice S&P 500 alcanzó un máximo histórico este miércoles en la Bolsa de Nueva York, el primero desde enero, gracias a la posibilidad de una desescalada entre Washington y Teherán.

Hacia las 18:17 GMT, el índice subía un 0.60% hasta los 7,009.38 puntos. Su último máximo se había registrado el 28 de enero, cuando llegó a 7,002.28 puntos.

El índice Nasdaq, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 1.21%, mientras que el Dow Jones cayó un 0.22 por ciento.

La Bolsa de Nueva York se ha visto fuertemente afectada por el conflicto en Oriente Medio, especialmente por el alza de los precios del petróleo.

Sin embargo, desde principios de semana reina en Wall Street una ola de optimismo, con inversores apostando por una posible distensión entre Estados Unidos e Irán.

Tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán el pasado fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que podrían celebrarse nuevas negociaciones "en los próximos dos días".

También declaró que la guerra con Irán estaba "prácticamente terminada" durante una entrevista en Fox News, afirmando que las autoridades iraníes "realmente desean llegar a un acuerdo".

Ante estos acontecimientos, algunos inversores, incluidos los fondos de cobertura, "consideran necesario regresar al mercado y aumentar nuevamente su exposición al riesgo", declaró el martes a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

Sin embargo, "la situación geopolítica sigue siendo compleja, ya que Teherán y Washington compiten por el control del estrecho de Ormuz", señaló José Torres, de Interactive Brokers.

Este estratégico paso marítimo, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, ha sido prácticamente paralizado por Teherán desde los primeros ataques israelíes-estadounidenses de finales de febrero.