EU impone sanciones contra la infraestructura de transporte de petróleo de Irán

El ⁠Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el ⁠miércoles que estaba actuando contra la infraestructura de transporte de petróleo de Irán ⁠mediante la imposición de sanciones ⁠a más de dos decenas de personas, empresas y buques.

Las sanciones se dirigen a una red del magnate iraní del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado. Hossein Shamkhani es hijo de Ali Shamkhani, una figura clave de las políticas de seguridad y nucleares de Irán que murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán el 28 de febrero.

"El Tesoro está actuando de forma agresiva con la iniciativa "Furia económica" al apuntar contra las élites del régimen, como la familia Shamkhani, que intentan lucrarse a ⁠costa del pueblo iraní", dijo ⁠el secretario del ⁠Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

El Departamento del Tesoro ⁠también está sancionando al ciudadano iraní Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, a quien acusa de ser un financiador de Hezbolá, y a tres empresas vinculadas a una trama de blanqueo de capitales que implica la venta de petróleo iraní ⁠a cambio de oro venezolano.