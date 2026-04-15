Campesinos alertan por daños del fracking para extraer gas natural en México

Campesinos del este de México han visto morir sus naranjos y limoneros un daño que atribuyen al "fracking" para extraer gas natural. Ahora, agricultores y expertos ven con preocupación la intención del gobierno de Claudia Sheinbaum de profundizar esta práctica.

La presidenta presentó el miércoles a los expertos que analizarán técnicas menos contaminantes para explotar el gas natural a través de la fractura hidráulica.

"La decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico", aseguró Sheinbaum.

Con esta medida, el gobierno de la mandataria izquierdista intenta reducir la alta dependencia de gas estadounidense, que alcanza hasta un 70% del consumo en México.

El anuncio de Sheinbaum representa un giro a la política de su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien se opuso rotundamente a esta polémica técnica de extracción de hidrocarburos.

El "fracking" consiste en extraer gas y petróleo de las formaciones rocosas subterráneas. Es cuestionado por el gran volumen de agua que requiere para romper la piedra. Además, utiliza químicos contaminantes y puede ocasionar microsismos.

Se emplea tanto en yacimientos de petróleo o gas convencionales ya explotados, como en los no convencionales, que pueden estar a 5,000 metros de profundidad.

El gobierno mexicano sigue el camino iniciado por Estados Unidos hace más de 15 años, que en 2014 lo llevó a convertirse en el mayor productor mundial de petróleo y gas.

Hasta 2019, México había incursionado tímidamente en la exploración con fractura hidráulica en una treintena de pozos no convencionales, pero contaba con otros 8,500 pozos convencionales también explotados con este método, explicó a la AFP Manuel Llano, miembro de la ONG Alianza Mexicana contra el Fracking.

"La tierra es infértil"

El estado de Veracruz, el mayor productor de cítricos del país, es una de las zonas donde la estatal petrolera mexicana Pemex ha realizado fractura hidráulica, aunque a baja profundidad. Los pobladores culpan a esta tecnología de secar plantíos de árboles de limón y naranja, de contaminar el agua y dañar sus suelos.

"Los cítricos se han secado, ya la tierra es infértil, ya no puede uno producir el maíz, ya no puede uno producir nada", dice con pesar Gloria Domínguez, una vecina del municipio de Papantla.

En la aledaña comunidad de Coatzintla, Galdino García Juárez, asegura que falta el agua desde que en 2005 se inició el "fracking" en pozos convencionales.

Antes "era muy normal ver agua acumulada en las lluvias, el agua no escaseaba (...) desde que anduvieron explorando y fracturando el suelo, ahora el agua ya no se retiene" en la superficie y "se filtra", explica a AFP, con bombas de extracción petrolera a sus espaldas.

Este campesino se queja de que sus animales ya no beben del arroyo.

AFP consultó a Pemex sobre estos proyectos, sin recibir respuesta.

Sheinbaum subrayó el miércoles que hay nuevas tecnologías de reciclaje del agua.

"Lo que hemos estado observando es que hay una innovación enorme en este tema (...) que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes, que se usen químicos biodegradables", afirmó.

"No digo cero impacto ambiental porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental, sino la reducción y la mitigación" de los daños, agregó la mandataria.

Costosa tecnología

Los expertos sostienen que se puede tratar el agua altamente salina que deja la fractura de la roca, pero requiere de una tecnología muy costosa.

"De por sí el 'fracking' es cuatro veces más caro que la producción en un pozo convencional", indicó Llano. "El tema es que frente a los precios del barril de petróleo y del gas, estos precios salen del mercado".

En América Latina, también Argentina y Chile han utilizado esta técnica en menor medida, mientras que Colombia ha intentado prohibirla.

Países europeos como Francia y Alemania la impiden, y Reino Unido estableció una moratoria con miras a evitarla de forma definitiva.

Sheinbaum argumenta que con el "fracking" México ganará soberanía energética.

El problema es que "Pemex no tiene dinero, tampoco tiene tecnología, conocimiento, experiencia", dijo a la AFP Rosanety Barrios, consultora independiente en políticas energéticas.

El país necesita la experiencia probada en la extracción en este tipo de campos, señaló.

"¿Quiénes son esos operadores? Pues da la casualidad que son los operadores de Estados Unidos", apunta Barrios, quien considera que las firmas solo esperan condiciones de seguridad jurídica para decir "'sí le entro'".