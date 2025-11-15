Lectura 1:00 min
[GALERÍA] Marcha de la Generación Z: Un grito más para exigir paz en México
Miles de personas expresaron en la Ciudad de México, así como en otras entidades, su molestia por la percepción de inseguridad en todo el país.
La marcha de la Generación Z, el movimiento del sombrero, partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en donde decenas de asistentes -en su mayoría encapuchados- protagonizaron enfrentamientos con elementos de seguridad.
Previamente, la manifestación avanzó de manera pacífica, resaltando su principal objetivo: expresar el hartazgo de la ciudadanía contra la inseguridad y la corrupción.
No es la primera vez que las avenidas y calles de la CDMX son utilizadas por la ciudadanía mexicana, para exigir paz y mayores acciones contra la violencia y el crimen organizado.