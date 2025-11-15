Alcaraz-Sinner: el Masters ATP tiene su final soñada

Por sexta y última vez en 2025, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y el segundo, Jannik Sinner, se enfrentarán en un nuevo episodio de su intensa rivalidad, el domingo en Turín en la final soñada del Masters ATP.

La presente edición del Torneo de Maestros tendrá, desde las 17H00 GMT, su final entre los dos jugadores que dominaron la temporada, repartiéndose los cuatro títulos de Grand Slam (Abierto de Australia y Wimbledon para Sinner, Roland Garros y US Open para Alcaraz) y también los últimos ocho títulos de torneos Masters 1000.

Auger-Aliassime, sin opciones

Grandes favoritos en sus respectivas semifinales, Alcaraz y Sinner no dejaron margen a las sorpresas frente a los dos invitados inesperados del cuadro final, el canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo del mundo, y el australiano Alex De Miñaur (séptimo).

Alcaraz solo cedió seis juegos ante Auger-Aliassime (6-2 y 6-4), uno menos que los siete que perdió Sinner ante De Miñaur, abrumado por los golpes del ídolo local (7-5 y 6-2).

Por primera vez en su carrera, Carlitos, quien fue eliminado en la fase de grupos el año pasado, puede aspirar al título de maestro.

Tras un susto en su segundo partido, donde fue presionado por el estadounidense Taylor Fritz 6-7 (2/7), 7-5 y 6-3, el murciano se adaptó a la perfección a la Inalpi Arena de Turín.

Este sábado desconcertó a Auger-Aliassime, quien no pudo responder ante la potencia y precisión de los golpes de derecha del español, que se impuso en una hora y 24 minutos de juego.

"Al final la temporada es magnífica y la confianza que he tenido es muy buena. En la fase de grupos tenía el objetivo del número 1 y cuesta lidiar con los nervios... Con ese objetivo logrado, he metido una extraconcentración que ha dado sus frutos", dijo Alcaraz.

Pero, para conseguir su noveno título del año y el vigésimo quinto de su carrera a los 22 años, el español tendrá que superar una montaña.

"Estoy preparado, he nacido para estos momentos, enfrentarme a Jannik en una final, en su casa y en indoor, es uno de los mayores retos", añadió el español en el micrófono de Alex Corretja.

Treinta victorias consecutivas

Las estadísticas de Sinner, que participará en su tercera final consecutiva del Masters ATP, son realmente impresionantes.

El defensor del título encadenó contra De Miñaur, a quien venció por decimotercera vez en igual número de enfrentamientos, su trigésima victoria consecutiva en pista dura cubierta, su superficie favorita, siendo la quinta racha más larga de la historia.

También firmó su novena victoria consecutiva en un partido del Masters ATP, donde no ha perdido un set desde su derrota en la final de la edición 2023 contra el serbio Novak Djokovic.

"Fue un partido muy difícil", aseguró a pesar de la evidencia, como después de cada uno de sus partidos esta semana en Turín.

"Estoy muy contento de terminar mi temporada en una final, después de un año que ha sido increíble para mí. Este es el tipo de partido que me encanta, me permite ver dónde estoy realmente", insistió Sinner, suspendido tres meses a principios de año por dos controles positivos por un anabolizante.

Sinner, que busca su vigésimo cuarto título y el sexto de este año, tiene la oportunidad perfecta para ajustar cuentas con su gran rival, quien ha ganado cuatro de sus cinco enfrentamientos en 2025, siempre en finales.

La única certeza de esta final entre los dos mejores jugadores del planeta es que será el último partido de Sinner en 2025, ya que, a diferencia de Alcaraz o del alemán Alexander Zverev (tercero de la ATP), ha decidido no disputar la fase final de la Copa Davis, que comienza el martes en Bolonia, aunque Italia es la actual bicampeona del torneo.