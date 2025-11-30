Hip Hop por la Paz reúne a más de 500 jóvenes en final nacional

La final nacional de Hip Hop por la Paz se llevó a cabo este 29 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde más de 500 asistentes acompañaron a los 12 grupos finalistas provenientes de 11 estados del país.

La iniciativa, impulsada por Red VIRAL y el colectivo Bendito Estilo, en alianza con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, UNODC, CONASAMA y el Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social, demostró que la cultura urbana puede ser una herramienta poderosa de inclusión, expresión y construcción de paz.

Un escenario para voces que buscan transformar

El evento inició con la participación de 14 niñas y niños de La esencia del sur, del oriente de la Ciudad de México, quienes recordaron que la creatividad y el sentido de comunidad se cultivan desde la infancia.

A lo largo de la noche, los finalistas, seleccionados entre 180 propuestas de 32 estados, presentaron coreografías, rimas e intervenciones centradas en identidad, resiliencia y esperanza. Las familias viajaron desde distintos puntos del país, lo que dio al encuentro un carácter profundamente emotivo.

Durante su presentación, un joven de Ciudad Juárez compartió un mensaje que se volvió uno de los momentos más fuertes de la gala:

“En mi colonia a veces parece que todo está en contra. Terminar nuestro video nos tomó días sin dormir, pero hoy estamos aquí diciendo que también podemos construir futuro y no solo cargar con el pasado.”

También una rapera de Guerrero, primer lugar de la vertiente comunitaria, expresó:

“Venimos de lugares distintos, pero coincidimos en algo: el arte nos ha salvado más veces de las que podemos contar.”

Los ganadores: Guerrero, San Luis Potosí y Estado de México

En la vertiente comunitaria, los resultados fueron:

Primer lugar: Guerrero

Segundo lugar: San Luis Potosí

Tercer lugar: Estado de México

En total, esta categoría reunió 180 canciones creadas por más de 550 participantes.

La expresión desde los centros penitenciarios

Una parte destacada de la noche fue la proyección de videoclips realizados por 624 personas privadas de la libertad de 109 centros penitenciarios en 25 estados. Las producciones, centradas en transformación personal y reconstrucción comunitaria, fueron evaluadas por un jurado especializado.

Ganadores de la vertiente penitenciaria:

Primer lugar: CERESO Venustiano Carranza (Nayarit)

Segundo lugar: Penal de Bucerías (Nayarit)

Tercer lugar (compartido): Atlacholoaya femenil (Morelos) y Zumpango (Estado de México)

Boletin de prensa 29 nov

Un mensaje a la generación joven

Eunice Rendón, impulsora del proyecto, subrayó que Hip Hop por la Paz eligió escuchar a las juventudes en lugar de hablarles:

“Sus letras, sus beats y sus composiciones expresan aquello que muchas veces queda fuera de las políticas públicas”, afirmó. Añadió que este proyecto contradice la idea de que la música urbana solo puede vincularse con violencia, demostrando que también puede ser vehículo de transformación y convivencia.

La final contó con figuras de la cultura, prevención y justicia como Mao Canto, Hernán Gómez, Paola Zavala, Carmen Fernández y representaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, entre otros.

Asistieron también autoridades penitenciarias de la SSPC de ámbitos federal y estatal, quienes destacaron la importancia del programa para fortalecer modelos de reinserción social.