Guerrero y Chiapas presentan las tasas más altas de embarazo adolescente

Guerrero y Chiapas tienen tasas de embarazo adolescente de 81.2 y 78.6 nacimientos por cada 100,000 mujeres de 15 a 19 años. Cuatro veces más altas que en la Ciudad de México, el estado con los niveles más bajos.

Redacción El Economista

En México, el embarazo adolescente continúa siendo una problemática de salud pública y de derechos humanos. Durante 2022 se registraron 7,255 nacimientos de niñas de hasta 14 años, y 259,702 nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años.

Las maternidades de niñas y adolescentes representaron casi el 15% de todos los nacimientos en el país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel estatal todavía se observan importantes brechas, lo que refleja que las políticas de salud pública deben enfocarse en regiones y poblaciones más específicas.

Por ejemplo, Guerrero y Chiapas tienen tasas de embarazo adolescente de hasta 81.2 y 78.6 por cada 100,000 mujeres de 15 a 19 años. Esto es cerca de cuatro veces más que la tasa más baja, en la Ciudad de México, con 19.2 nacimientos por cada 100,000 adolescentes.

