Los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos: Armenta

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobernador, Alejandro Armenta, criticó a los gobiernos del pasado que permitieron el saqueo con negocios encabezados por “delincuentes disfrazados de empresarios”, a lo que denominó el “Cartel del despojo”.

Durante la mañanera de este lunes expresó que su gobierno realiza un manejo honesto de los recursos públicos: “No como el delincuente disfrazado de presidente municipal o de gobernador, con su red, con su mafia, que nos dejaron desde hace muchos años”.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que su administración trabaja en desmantelar el régimen corrupto que dejaron los gobiernos neoliberales y que comprometieron las finanzas estatales.

El gobernador aseguró que la delincuencia más dañina para la vida pública son los delincuentes empresarios y gobernantes que saquearon el erario: “Los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos, que después se vuelven empresarios. Esos son, porque tienen el poder, porque son delincuentes que engañan a la población, se vuelven presidentes municipales y desde ahí saquean al pueblo; o se vuelven gobernadores y desde ahí saquean al pueblo”.

“En lugar de apoyar la economía local, a los viveristas, a los productores de café, a los productores de zapato, a los sorgueros, se dedican a hacer compras que les dejan moches y saquean a Puebla”, expresó.

Además, el titular del Ejecutivo, aseveró que “Puebla fue el estado protector del huachicoleo. Todo un gobierno completo, sus funcionarios, dedicados al robo de hidrocarburos. Hoy somos el gobierno que recupera hidrocarburos”.