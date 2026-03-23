La CFE va por la adición de 10% de capacidad instalada al sistema nacional

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en curso la incorporación de 8,726.49 megawatts de nueva generación, los cuales implican un crecimiento de casi 10% de la capacidad instalada que hay en México, reveló la empresa eléctrica.

Según el Plan de Expansión 2025-2030 del Sistema Eléctrico Nacional, cinco proyectos ya están en etapa de pruebas operativas y se estima que entren en operación durante 2026, para adicionar 3,742.5 megawatts (MW):

En Mérida, Yucatán, la Central de Ciclo Combinado (CCC) Mérida, con 499 MW de capacidad. En Valladolid, Yucatán, la CCC Riviera Maya - Valladolid, con 1,200 MW.

Yucatán, la Central de Ciclo Combinado (CCC) Mérida, con 499 MW de capacidad. En Valladolid, Yucatán, la CCC Riviera Maya - Valladolid, con 1,200 MW. En Mexicali, Baja California, la CCC González Ortega, con 641.4 MW.

Baja California, la CCC González Ortega, con 641.4 MW. En Manzanillo, Colima, la CCC Manzanillo, con 346.1 MW.

Colima, la CCC Manzanillo, con 346.1 MW. En Tuxpan, Veracruz, la CCC Tuxpan Fase I, con 1,056 MW.

Además, la estatal eléctrica tiene cuatro plantas más que están en desarrollo constructivo y sumarán 2,227.9 MW de capacidad al SEN.

Éstas se ubican: en Puerto Peñasco, Sonora, la Secuencia III de la Central Fotovoltaica (CFV) Puerto Peñasco, que sumará 300 MW de generación renovable; en Lerdo, Durango, la CCC Lerdo, proyectada con 350 MW de capacidad; en San Luis Río Colorado, Sonora, la CCC San Luis Río Colorado, con 647.9 MW, y en Tula, Hidalgo, la CCC Francisco Pérez Ríos, con 930 MW.

Finalmente, explicó en un comunicado que también cuenta con siete proyectos en etapa de especificaciones técnicas y concurso, para adicionar otros 2,756.09 MW al SEN.

Estos proyectos son la Secuencia IV de la CFV Puerto Peñasco, que tendrá 280 MW de capacidad; en Nava, Coahuila, la CFV Concepción Mendizabal, Fases I y II, que sumarán 576 MW; en Salamanca, Guanajuato, la CCC Salamanca II, con 495.45 MW; en Mazatlán, Sinaloa, la CCC Mazatlán, con 581.54 MW; en Altamira, Tamaulipas, la CCC Altamira, con 583.1 MW, y en Los Cabos, Baja California Sur, la Central de Combustión Interna Los Cabos, con 240 MW.