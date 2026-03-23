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La CFE va por la adición de 10% de capacidad instalada al sistema nacional

La CFE tiene en curso la incorporación de 8,726.49 megawatts de nueva generación, los cuales implican un crecimiento de casi 10% de la capacidad instalada que hay en México.

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Foto: CFEMario Cano

Karol García Zubía

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en curso la incorporación de 8,726.49 megawatts de nueva generación, los cuales implican un crecimiento de casi 10% de la capacidad instalada que hay en México, reveló la empresa eléctrica.

Según el Plan de Expansión 2025-2030 del Sistema Eléctrico Nacional, cinco proyectos ya están en etapa de pruebas operativas y se estima que entren en operación durante 2026, para adicionar 3,742.5 megawatts (MW): 

  • En Mérida, Yucatán, la Central de Ciclo Combinado (CCC) Mérida, con 499 MW de capacidad. En Valladolid, Yucatán, la CCC Riviera Maya - Valladolid, con 1,200 MW.
  • En Mexicali, Baja California, la CCC González Ortega, con 641.4 MW.
  • En Manzanillo, Colima, la CCC Manzanillo, con 346.1 MW.
  • En Tuxpan, Veracruz, la CCC Tuxpan Fase I, con 1,056 MW.

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Además, la estatal eléctrica tiene cuatro plantas más que están en desarrollo constructivo y sumarán 2,227.9 MW de capacidad al SEN.

Éstas se ubican: en Puerto Peñasco, Sonora, la Secuencia III de la Central Fotovoltaica (CFV) Puerto Peñasco, que sumará 300 MW de generación renovable; en Lerdo, Durango, la CCC Lerdo, proyectada con 350 MW de capacidad; en San Luis Río Colorado, Sonora, la CCC San Luis Río Colorado, con 647.9 MW, y en Tula, Hidalgo, la CCC Francisco Pérez Ríos, con 930 MW.

Finalmente, explicó en un comunicado que también cuenta con siete proyectos en etapa de especificaciones técnicas y concurso, para adicionar otros 2,756.09 MW al SEN.

Estos proyectos son la Secuencia IV de la CFV Puerto Peñasco, que tendrá 280 MW de capacidad; en Nava, Coahuila, la CFV Concepción Mendizabal, Fases I y II, que sumarán 576 MW; en Salamanca, Guanajuato, la CCC Salamanca II, con 495.45 MW; en Mazatlán, Sinaloa, la CCC Mazatlán, con 581.54 MW; en Altamira, Tamaulipas, la CCC Altamira, con 583.1 MW, y en Los Cabos, Baja California Sur, la Central de Combustión Interna Los Cabos, con 240 MW.

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Karol García Zubía

Karol García Zubía es reportera de Empresas y Negocios, especializada en temas de energía.

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