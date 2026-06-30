Gobierno investiga acumulación de medicamentos caducos en el Hospital Infantil de México

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se encuentra en curso una investigación para determinar las causas y posibles responsabilidades por la acumulación de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación caducos en el Hospital Infantil de México, luego de que se reportara la existencia de más de 18.4 millones de piezas vencidas con un valor superior a 120 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que los insumos vencidos corresponden a un periodo de varios años y fueron detectados tras una revisión realizada por la actual administración del hospital.

"Estos medicamentos fueron caducados durante un periodo de varios años. Al llegar la nueva administración, el director del Hospital Infantil hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado y ya estaban caducos", señaló.

Kershenobich Stalnikowitz precisó que no se trata de un solo medicamento o de unos cuantos productos, sino de una amplia variedad de insumos.

Añadió que la revisión del almacén se efectuó entre 2023 y 2024 y permitió identificar productos con fechas de caducidad correspondientes a distintos años, por lo que ahora se busca establecer cómo se fueron acumulando.

"Está en proceso una investigación para tratar de determinar cómo se fueron acumulando ese tipo de medicamentos, dispositivos y material de curación", explicó.

Sin embargo, evitó revelar los nombres de las personas bajo investigación y señaló que el procedimiento está a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el gobierno también trabaja para simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la baja de medicamentos caducos, al considerar que los mecanismos actuales son excesivamente burocráticos.

"Hay un procedimiento cuando hay medicamentos que ya llegaron a su fecha de caducidad. Nosotros estamos simplificando todo el proceso administrativo porque, aunque parezca absurdo, no es sencillo dar de baja los medicamentos por asuntos administrativos y burocráticos", señaló.