Aumentó a 78 el número de muertos por las lluvias; 85,221 hogares ya fueron censados

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, informó que 195 de las 288 localidades afectadas por las lluvias registradas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, ya cuentan con paso, lo que representa casi el 70% de las comunidades comunicadas.

Además, según el micrositio habilitado por el Gobierno federal, mostró un incremento a 78 personas fallecidas y 23 que están no localizadas.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Esteva Medina detalló que 979 de las 1,351 escuelas dañadas ya fueron atendidas, lo que representa un avance del 72% en los trabajos de limpieza, reparación y rehabilitación de infraestructura educativa. Los estados con mayor progreso son Hidalgo, con 94.25% de escuelas atendidas, seguido de San Luis Potosí (77.67%), Querétaro (69.42%), Veracruz (69.88%) y Puebla (64.08%).

Sobre las viviendas, el sitio web dio a conocer que 85,221 hogares han sido censados, con mayor número en Veracruz (52,859), seguido de Puebla (11,279), Hidalgo (9,680), San Luis Potosí (8,938) y Querétaro (2,465).

En cuanto al servicio eléctrico, Hidalgo ha restablecido el 97.64%, mientras que Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya alcanzaron el 100%; Veracruz, por su parte, reporta 99.93% de restablecimiento. “Esto da un promedio nacional de 99.38% de localidades con energía eléctrica”, precisó el secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Por otro lado, el gobierno federal indicó que se han entregado 273,448 despensas, distribuidas principalmente en Veracruz (105,611), Puebla (60,550), Hidalgo (55,487), San Luis Potosí (42,450) y Querétaro (9,350).

Además, se han aplicado 168,610 vacunas y participan 52,805 servidores públicos, elementos de las Fuerzas Armadas y brigadistas en las labores de atención y reconstrucción.