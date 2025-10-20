Sheinbaum presenta 4 ejes para atender emergencias por lluvias y entrega de 10,000 millones de pesos en apoyos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México trabaja en cuatro ejes de acción para atender la emergencia derivada de las lluvias e inundaciones que afectaron a comunidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla, donde miles de familias perdieron viviendas, cosechas y bienes.

Los ejes se concentraran en los siguientes puntos:

Atención a la emergencia inmediata Apoyo a familias damnificadas Reconstrucción de infraestructura y viviendas Fortalecimiento del sistema nacional de alerta y gestión de riesgos

“(Esto) tiene que ver con la atención a la emergencia que aún no termina, seguimos trabajando en ello, el apoyo a la población, la reconstrucción y lo que sería un trabajo importante de fortalecer el sistema de Atlas de Riesgo, alertamiento a la población”, precisó la titular del Ejecutivo federal.

Entrega de apoyos

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que ya se han censado 70,445 viviendas afectadas en las zonas más impactadas por las lluvias y anunció que a partir del miércoles 22 de octubre iniciará la entrega del primer apoyo directo de 20,000 pesos por vivienda censada, junto con vales para enseres y canastas básicas. Los pagos se realizarán del 22 al 29 de octubre en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, y del 25 de octubre al 5 de noviembre en Hidalgo.

Cada beneficiario recibirá un mensaje SMS con fecha y lugar para acudir al cobro. “Queremos hacerlo de manera ordenada, por eso también avisaremos casa por casa con megáfonos”, explicó Montiel.

En una segunda etapa, el Gobierno federal entregará apoyos según el grado de afectación de las viviendas:

25,000 pesos por daño medio

40,000 pesos por daño mayor

70,000 pesos para quienes perdieron su casa por completo

Las familias cuyas viviendas quedaron en zonas de riesgo o cauces de ríos serán reubicadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en áreas seguras.

Por otro lado, se detalló que, también, se apoyará a comerciantes locales con 50,000 pesos y a productores del campo y ganaderos con montos que van de 50,000 a 100,000 pesos, según el tamaño de las parcelas.

Reconstrucción de escuelas y clínicas

Montiel Reyes precisó que se registraron 282 clínicas y 750 escuelas dañadas. Además que cada clínica recibirá 500,000 pesos a través del programa “La Clínica es Nuestra”, mientras que las escuelas contarán con 200,000 pesos adicionales mediante “La Escuela es Nuestra”, además de la cobertura del seguro federal.

Asimismo, se entregarán 350 pesos por alumno para reponer útiles escolares, y la Secretaría de Educación Pública trabajará en la reposición de libros de texto gratuito.

Programas de empleo para la reconstrucción

También, se anunció que, para impulsar la recuperación económica, la presidenta instruyó la creación del programa “Empleo Construyendo el Futuro”, que empleará a 50,000 personas durante cuatro meses en labores de limpieza y reconstrucción, con un salario de 8,500 pesos mensuales.

Además, se abrirán 5,000 vacantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Poza Rica y Álamo, Veracruz, para integrarse a brigadas de limpieza y apoyo comunitario.

Sheinbaum Pardo precisó que se tiene un gasto aproximado 10,000 millones de pesos, sin contar lo que va a invertir la aseguradora Agrosemex, para cubrir con los apoyos a la población afectada

“la primera estimación son 10,000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo, construyendo futuro, todo eso va a llevar como 10,000 millones… hay recursos para atender la emergencia y después ya viene la etapa de reconstrucción que ya llevará un monto adicional”, dijo.