Gobierno del Edoméx garantiza suministro de agua en hospitales y penales tras Operación Caudal

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua de la entidad (CAEM), ha entregado 710 pipas de agua a hospitales, clínicas de hemodiálisis y centros penitenciarios para garantizar el suministro durante el proceso de regularización de pozos y pipas derivado de la Operación Caudal.

De esta forma, el gobierno encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, ha entregado más de 7 millones 960 mil litros de agua a estos lugares, lo que permite su óptimo funcionamiento priorizando la salud de los mexiquenses y su derecho de acceso al líquido.

Algunos de los hospitales que han sido abastecidos son: el Hospital de la Américas y Hospital General Regional 196 en Ecatepec; el Hospital para Enfermedades Crónicas Dr. Gustavo Baz Prada ubicado en San Martín de las Pirámides; así como el ISEM 4TA Avenida y UMF # 78 Unidad Deportiva en Nezahualcóyotl, entre otros.

En tanto, los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) de la entidad como El Oro, Otumba, Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Texcoco se encuentran en niveles óptimos de almacenamiento, lo que garantiza el desarrollo de sus actividades cotidianas, sanitarias, de cocina y mantenimiento.

La Operación Caudal fue implementada el pasado 24 de octubre en 48 municipios mexiquenses, permitiendo la clausura de 189 inmuebles, entre ellos, 51 pozos y 138 tomas clandestinas, así como el aseguramiento de 322 pipas utilizadas para la distribución irregular del vital líquido.

El Gobierno del Estado de México mantiene mesas de negociación con los sectores y municipios a fin de hacer un reordenamiento y regularización de la distribución del líquido. La gobernadora Delfina Gómez ha señalado que se escuchará y atenderá a quienes operan los pozos y distribuyen el agua, pero, dijo, habrá cero tolerancia a quienes continúen incurriendo en la extracción y venta ilegal del líquido.