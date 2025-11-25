Con el gobierno de Delfina Gómez, en EdoMéx se reducen delitos y violencia de género dos años consecutivos

Entre los ilícitos que mantienen tendencia a la baja destacan feminicidio (25%), lesiones dolosas contra mujeres (20%) y hostigamiento y acoso sexual (18%).

En la Mesa de Paz los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada y focalizada para prevenir y erradicar cualquier acto que atente en contra de mujeres.

TOLUCA, Estado de México.– En la Mesa de Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se informó que el Estado de México acumula dos años consecutivos con reducciones sostenidas en los delitos relacionados con violencia de género, logrando una baja global del 13 por ciento del 1 de enero al 24 de noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las denuncias por delitos de violencia de género también mostraron una reducción significativa: en 2024 disminuyeron 4 mil 107 denuncias, mientras que, en 2025, la baja fue de 9 mil 362 denuncias.

Por otra parte, en lo que va del año, la tendencia también es descendente por tipo de delito: feminicidio (25%), lesiones dolosas contra mujeres (20%), hostigamiento y acoso sexual (18%), homicidio doloso de mujeres (14%), violación (10%), violencia familiar (8%) e incumplimiento de obligaciones alimentarias (15%).

Estos resultados se fortalecen con estrategias integrales como el Operativo Violeta, con 140 despliegues en 26 municipios, que ha beneficiado a más de 48 mil personas mediante patrullajes reforzados, atención de auxilios y recuperación de espacios públicos; y el programa Nos Movemos Seguras, que ha mejorado la respuesta ante casos de acoso en Mexibús, Mexicable y rutas concesionadas, incrementando la denuncia y la confianza de las usuarias.

En la sesión 222 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM); así como representantes de Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.