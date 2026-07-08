Gilda Lozoya espera fallo por lavado; FGR exige prisión

Hasta el cierre de la edición, la justicia federal no había resuelto vincular o no a proceso penal a Gilda Susana Lozoya Austin, imputada por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

La hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la mitad del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, compareció en audiencia para definir su situación jurídica ante Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

La petición de la Fiscalía General de la República (FGR) consiste en ordenar prisión preventiva justificada contra la mujer que, sostiene, es titular de la cuenta bancaria mediante la cual su hermano Emilio cobró 3.5 millones de dólares a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira, como soborno para asegurar la compra de la planta Agronitrogenados por Pemex a un sobreprecio de 275 millones de dólares.

Según las autoridades ministeriales, la dádiva fue cubierta previo a que Emilio Lozoya asumiera el cargo al frente de la empresa del Estado por medio de una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de AHMSA a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited, constituida como empresa fachada en Islas Vírgenes.

El abogado de la familia Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda niega los cargos contra su cliente.

Durante la audiencia en que su defendida se mantuvo en silencio, dijo que no hay documentos que acrediten que Gilda Susana autorizó o planeó las transferencias por 3.5 millones de dólares que son investigadas por la FGR.

Cuando ocurrieron los hechos indagados, en el periodo de 2012 a 2013, explicó, su cliente cursaba la licenciatura en Economía en la Ciudad de México y nunca viajó a Ginebra, Suiza, donde presuntamente sucedió la triangulación millonaria de dólares.