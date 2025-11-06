Genera prosperidad familiar turismo comunitario en Tamaulipas: SECTUR

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas impulsa nuevos productos mediante el turismo comunitario, inyectando fortaleza económica y prosperidad directa a las familias en todas las regiones de la entidad.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que brindan capacitaciones, certificaciones y promoción, entre otras cosas más, a las comunidades en abierto impulso al turismo sostenible.

“Se impulsa el turismo comunitario en el Huizachal, la Poza Madre y Puerto Paraíso, entre otros espacios más, donde cooperativas locales convierten la conservación ambiental en experiencias turísticas auténticas que generan prosperidad sostenible para sus familias", refirió.

“El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya está muy interesado en detonar el turismo en todas su variantes, para que la prosperidad fluya en todas las regiones del estado, sobre todo las que fueron abandonadas en pasadas administraciones”, expresó.

Al recibir directamente los ingresos del turismo, las familias fortalecen su economía, reducen la dependencia de actividades extractivas y generan empleo para mujeres, jóvenes y adultos mayores.

“Las mismas comunidades protegen bosques, ríos y especies nativas mientras ofrecen actividades como senderismo, avistamiento de aves, hospedaje, gastronomía y artesanías, entre otras opciones más”, comentó el funcionario estatal.

Esta experiencia no solo enriquece al viajero con memorias únicas, sino que fomenta un modelo de turismo inclusivo, equitativo, sostenible y con impacto positivo duradero, con lo que Tamaulipas Seguro te Enamora, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.