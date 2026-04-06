Supera EdoMéx los 1,700 millones de dólares en inversión y fortalece empleo en 2026

Como parte de la política económica impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México ha captado más de mil 700 millones de dólares en inversión durante el primer trimestre de 2026, lo que se traduce en la generación de miles de empleos en beneficio de las familias mexiquenses.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Gobierno estatal informó que empresas como Bajaj Motodrive, Nestlé, Tramontina, Unilever, Mattel y Bosque Real han consolidado y ampliado sus operaciones en la entidad, fortaleciendo la actividad productiva en distintos sectores estratégicos.

Estos resultados también refuerzan los vínculos comerciales con países como Brasil, Suiza e India, y consolidan al Estado de México como un referente nacional en la atracción de inversión extranjera directa, al ofrecer condiciones favorables para el desarrollo empresarial.

La entidad destaca por su fortaleza industrial, con más de 31 mil unidades económicas en la industria alimentaria, así como por su liderazgo en la comercialización de motocicletas y en la manufactura de utensilios de cocina, lo que impulsa su dinamismo económico.

El Gobierno estatal subrayó que estos avances son resultado del trabajo coordinado en infraestructura, conectividad y seguridad, lo que permite generar mayores oportunidades de desarrollo, competitividad y bienestar para la población mexiquense.