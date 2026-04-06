BBVA México ve cada vez menos espacio para continuar con consolidación fiscal

BBVA México consideró positivo que los Precriterios Generales de Política Económica 2027 —presentados la semana pasada— señalen la intención del Gobierno federal de continuar con una política fiscal responsable y prudente. Sin embargo, estimó que ello será cada vez más complicado, debido al limitado espacio fiscal y a que, en ausencia de una reforma en la materia, será menor cada año.

“(Es) positivo haber logrado un avance en la consolidación fiscal el año pasado, pero será muy difícil seguir avanzando en la misma”, subrayó la institución.

En un reporte elaborado por su área de estudios económicos, detalló que los Precriterios 2027 apuntan hacia un marco fiscal caracterizado por una política responsable y prudente.

En primera instancia, explicó, la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda pública funge como pilar clave de la estabilidad macroeconómica; y en segundo lugar, se busca una normalización gradual del déficit, acompañada por un gasto más eficiente.

"Finalmente, la recaudación tributaria se fortalece al mismo tiempo que se sigue una estrategia de financiamiento de bajo riesgo, enfocada en pasivos denominados en moneda nacional a tasa fija y con vencimientos de largo plazo", expuso.

No obstante, resaltó que en un entorno marcado por debilidad económica interna, un reducido espacio fiscal, e incertidumbre externa generada por conflictos geopolíticos y la política comercial de Estados Unidos, el Gobierno federal tendrá un menor margen de maniobra, de materializarse un escenario con menores ingresos públicos a los previstos.

Y es que el análisis de BBVA puntualizó que después de hacer frente a los conceptos ineludibles del gasto —participaciones y aportaciones, pagos por concepto de pensiones y el servicio de la deuda—, únicamente se dispone de 32% de los ingresos presupuestarios para destinar al gasto discrecional.

"Esto equivale a solamente 8% del PIB. Se trata, además, de un cálculo conservador, ya que los programas sociales incorporados en la Constitución, no constituyen gasto discrecional. El espacio fiscal sería menor a 8% del PIB", refirió.

Subrayó que los Precriterios 2027 mantienen una postura fiscal responsable, pero descansan en supuestos más optimistas que los del mercado (como los relacionados con el crecimiento económico, inflación y tasas de interés), lo que eleva el riesgo de incumplimiento de los objetivos fiscales.

Difícil reducir los RFSP

El reporte de BBVA añadió que, con base en los Precriterios, el Gobierno Federal propone reducir los Recursos Financieros del Sector Público (RFSP) a -3.5% del PIB en el 2027, después de haber estimado que dicho indicador cerrará 2026 en -4.1 por ciento.

“No obstante, pensamos que será difícil lograr este avance en consolidación fiscal”, refirió.

Asimismo, mencionó que si se materializa un escenario de menor crecimiento económico en 2027 —más en línea con el consenso de analistas, del Banco de México (Banxico) y del Fondo Monetario Internacional (FMI)—, el cumplimiento de la meta de superávit primario para el siguiente año se complicaría, haciendo necesarios más recortes en el gasto público programable en un contexto de reducido espacio fiscal.

Necesaria reforma fiscal

En este sentido, la institución insistió en la necesidad de una reforma fiscal en el mediano plazo, “considerando que las presiones sobre el gasto público continuarán, debido a la ampliación de los programas sociales y el pago de pensiones”.

Abundó en que para lograr la inversión que requiere el país en salud, educación e infraestructura, es necesario implementar una reforma fiscal que reduzca la informalidad y, sobre todo, “salir de la trampa de bajo crecimiento económico”.

El análisis de BBVA apuntó que para revertir la desaceleración del crecimiento económico, es necesario atender los factores internos que explican la caída de la inversión.

En este sentido, mencionó que es muy positivo que se estén diseñando proyectos mixtos para la construcción de infraestructura, ya que expuso que considerando el bajo espacio fiscal, es la única forma realista de desarrollar la infraestructura que requiere el país.

Agregó que es adecuado el combate a la evasión fiscal que se plantea, pero consideró que debe evitarse una percepción de arbitrariedad que afecte la inversión y la recaudación en el largo plazo.

Finalmente, respecto a Pemex, la institución resaltó que, en contraste con el fuerte apoyo que recibió del gobierno en el 2025, se tiene la intención de pasar a un esquema de normalización y reducción de transferencias en 2026-2027, en congruencia con la consolidación fiscal planeada, aunque BBVA consideró que ello no se logrará, mientras no se logre un cambio en el modelo de negocios.