Semana Santa deja 75% de ocupación hotelera en Puebla y 350 millones de pesos a restaurantes

Puebla, Pue. El sector hotelero de Puebla culpó a la plataforma de Airbnb de que solo llegaron al 75% de ocupación durante las vacaciones de Semana Santa; en tanto, los restaurantes superaron los 350 millones de pesos en derrama económica.

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, comentó que la cifra de ocupación no es buena por ser la primera temporada alta para los prestadores de servicios turísticos y quizá la más importante del año por el número de días de descanso que se llegan a tomar las familias.

Refirió que en la temporada navideña son menos días y por ende si llegan al 70% resulta bueno, pero con la competencia de Airbnb sí perdieron mercado que no están recuperando.

Reveló que algunos complejos pequeños, que no son de su agrupación, cerraron en Semana Santa para rentar habitaciones a vacacionistas, como están haciendo dueños de algunos inmuebles por Airbnb.

Indicó que proyectar un alto porcentaje de ocupación, por arriba del 80%, resultaba difícil lograr, al tiempo de dejar en claro que la estrategia de promoción que hicieron las autoridades estatales está trayendo más turismo, pero no están llegando a los hoteles sino a las casas y departamentos que se alquilan por esa plataforma.

Comentó que en la ciudad de Puebla hay 318 complejos del sector, con un aproximado de 12,500 habitaciones, mientras que a nivel estatal son 1,500 establecimientos, con 27,500 cuartos.

En tanto, el padrón que tiene el gobierno del estado hasta el 2024, sumaban 9,400 habitaciones funcionando con Airbnb, con el registro de 3 millones de visitantes en Puebla por esa aplicación.

Reiteró que la regulación de Airbnb en Puebla, con obligarla a pagar el Impuesto Sobre Hospedaje, resultó de beneficio en materia de recaudación, pero no para la actividad hotelera, ya que están proliferando más "hoteles disfrazados" que se hacen pasar como departamentos o casas.

"La ocupación hotelera no sube, ahora es difícil pensar en llegar al 90%. Insisto, las autoridades estatales y municipales hacen su parte de promocionar a Puebla para que lleguen más turistas; donde vemos el problema es la competencia desleal que se ha generado por empresarios que construyen edificios de departamentos para rentarlos con servicios de hotel y, con ello, evaden impuestos y permisos", ahondó.

Dejo en claro que las familias que tienen una casa o departamento están en su derecho de rentarlo para obtener un ingreso, cuya competencia sí les merma ocupación, pero no en la proporción de un edificio con 10 departamentos.

Indicó que esta situación pone al sector en un punto de que deben ofrecer promociones y descuentos permanentes para no perder más mercado.

Restaurantes logran superar meta

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, José Juan Sánchez Martínez, dijo que hay satisfacción del sector por haber logrado más de 350 millones de pesos en derrama económica.

Indicó que la venta de mariscos fue vital para alcanzar esa cifra, ya que en Semana Santa, las familias optan por platillos del mar.

Dijo que uno de los datos de referencia sobre esta temporada, es que en el estado de Puebla se tiene el registro de 706 restaurantes especializados en la preparación de pescados y mariscos. De estos negocios, 553 tienen entre uno y 5 trabajadores, mientras 153 tienen de 6 a 100.

Sánchez Martínez destacó que los restaurantes estuvieron al 90% de afluencia, mientras que en sábado y domingo de Semana Santa llegaron al 100%.

Puntualizó que las familias programan con meses de anticipación sus vacaciones y ahorran "para darse ese lujo".