Continuará el mediocre crecimiento

Desde que en noviembre de 2000 rechazó Francisco Gil Díaz, designado titular de la SHCP, la propuesta del saliente titular José Ángel Gurría de aumentar el déficit público a 3% ciento para sortear la recesión que veían venir para 2001, se paró en seco el crecimiento de 7% en los últimos tres años del sexenio zedillista y se inició el crecimiento mediocre de menos del 2%.

En los precriterios económicos hacia 2027 enviados al Congreso por Edgar Romero Zamora, Secretario de la SHCP, se mantiene el mediocre crecimiento de 2% o menos. Dicen los que saben que ninguna de las tres transiciones presidenciales pudo romper el techo de cristal, lo que significa que el problema es estructural.

El Gobierno mexicano sólo apuesta a “la posición estratégica de México dentro de las cadenas de valor de América del Norte, gracias el T-MEC”, olvidando que habrá nuevas regulaciones en el acuerdo comercial, lo cual fuerza a cambiar políticas públicas de “soberanías”, pues en la firma de todo acuerdo comercial, está implícita la cesión de “soberanía” para las naciones firmantes.

Control de daños por el derrame petrolero

Del derrame petróleo en un área de 300 kilómetros cuadrados en el Golfo de México, supimos el 6 de febrero pasado por el portal argentino POL, política on line, y le siguieron otros medios; pero hasta marzo, un mes y medio después ofreció el Gobierno la versión de que se trataba de “emanaciones chapopoteras” en lo que queda del yacimiento “Cantarell”.

Medios nacionales y extranjeros hicieron investigaciones y análisis de imágenes satélites y contradijeron las versiones oficiales al mostrar que en febrero, durante 175 horas, poco más de una semana, junto con otras embarcaciones, estuvo desplegado el buque reparador de ductos “Árbol Grande” en la zona del enorme derrame y el inicio, por instrucciones presidenciales, de “una investigación interinstitucional”.

Difícil saber si el control de daños de hoy es porque inicialmente malinformaron a la Presidencia, como sea queda probado el axioma de Thomas Sawell: “Parece que hay más soluciones que problemas; pero, tras examen detenido, resulta que los problemas de hoy son el resultado de decisiones de ayer”.

Desapariciones, tema incómodo

Enérgicamente rechazaron la Cancillería y Gobernación la acusación a México presentada por el Comité especial contra la desaparición forzada a António Guterrez, Secretario General de la ONU, solicitando presente al pleno la situación de las desapariciones forzadas en México.

Habitualmente los informes en la ONU son investigaciones a fondo que no reflejan, el hoy, sino lo ocurrido durante varios años, razón por la cual no registran la actualidad; pero uno vería como exceso retórico calificar las desapariciones forzadas en México como crímenes de lesa humanidad.

Razón por la cual tocar la investigación del incómodo tema no registra que desde el 1 de octubre de 2024 el actual Gobierno ha hecho loable esfuerzo para atender el problema de la desaparición de personas, tema que es un legado más políticas del pasado sexenio, acostumbrado a ocultar los problemas bajo la alfombra.

NOTAS EN REMOLINO

Durante su rehabilitación de la cirugía de columna a que fue sometido el doctor Juan Ramón de la Fuente, se acogerá la UNAM, como espacio de serena reflexión sobre la siguiente etapa de servir a Gobierno de la Presidenta Sheinbaum … La designación como delegado del Bienestar o de Gobernación en la Península de Yucatán, Rafael Marín Mollinedo, exdirector de aduanas y primo del Nicolás Mollinedo, el exchofer de Andrés Manuel López Obrador y hoy próspero empresario, le convierte en fuerte aspirante a la candidatura de Morena a gobernar Quintana Roo, pues todo el oficialismo señala que tiene el respaldo y apoyo del expresidente … El general Juan José Gómez Ruiz asumió el puesto de Comandante del Ejército, reemplazando al general Francisco Jesús Leana Ojeda, quien pasa a retiro … Para esta semana de Pascua, vale el axioma de Albert Einstein: “La religión sin la ciencia estaría ciega, la ciencia sin la religión estaría coja” …