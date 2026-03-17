Foro ciudadano rechaza alcances de enmienda electoral

A horas de que se presentará el llamado “plan B” de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, expertos en materia electoral mostraron su preocupación sobre algunos de los puntos que se pretenden modificar en dicha iniciativa, tales como el recorte al gasto de organismos electorales y cambios a la fecha de Revocación de Mandato.

Durante el “Foro de Propuestas Ciudadanas para la Reforma Electoral”, organizado por el diputado del PAN, Federico Döring Casar, y llevado a cabo en la Cámara de Diputados, la exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, consideró que sigue siendo innecesaria una reforma electoral y menos de la forma en que se han trabajados las iniciativas presidenciales en la materia.

“Me parece lamentable el trabajo conducido por el señor Pablo Gómez (…) Parece ser que cuando se le entregan retos grandes le encanta echarlos a perder”, lanzó la exmagistrada.

Señaló que, en el pasado, todas la reformas electorales fueron presentadas por la oposición y se aprobaban con el consenso de todas las fuerzas políticas, por lo que la creación de una comisión unilateral por parte de la presidencia, sin experiencia electoral, fue un retroceso de 50 años, en especial cuando la iniciativa y las modificaciones surgen desde el poder.

En este sentido criticó que tampoco se ha escuchado a las y los expertos en la materia que buscan fortalecer el sistema electoral y democrático del país.

De igual forma, mostró preocupación por las propuestas de reestructuración del gasto a organismo como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los ayuntamientos, ello al plantear posibles recortes a salarios y puestos.

Por su parte, Marco Antonio Baños, exconsejero del INE, expresó que hay una serie de “trucos” que causan preocupación, como el empalmar la Revocación de Mandato con las próximas elecciones de 2027.

Sobre este asunto, consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere cambiar la fecha en la que se puede realizar este proceso para aparecer en la boleta y con ello garantizar votos “sobre todo en elecciones que son muy complejas para el morenismo; se van a renovar 17 gubernaturas y dentro de esas 17 están Sinaloa, Michoacán (…) es la misma estrategia lopezobradorista, que quería empalmar la Revocación de Mandato”, dijo.

Asimismo, criticó que esta nueva reforma electoral no toque el tema de las elecciones judiciales y que no se busque separar la fecha de estos comicios con el resto de las elecciones, cuando en 2027 se renuevan 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y la Cámara de Diputados. “Todo eso en una enorme cantidad de boletas”, advirtió.