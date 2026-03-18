Hay muchas cosas en las que somos mejores que los nuevos entrantes: Eduardo Osuna Osuna

Para Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, es bueno que lleguen nuevos jugadores digitales al sector bancario nacional, ya que ello exige a los demás ser mejores.

En este sentido, destacó que es bueno que ya operen como bancos, ya que eso protege al público ahorrador en términos de la misma regulación.

“La regulación protege al cliente de la banca, y ya tenemos las mismas condiciones en términos de reglas para procesar. Mismo servicio, mismo riesgo, tienes la misma regulación, y eso es bueno para el sistema financiero en su conjunto”, dijo.

En entrevista con El Economista, resaltó que en términos competitivos, hay muchas cosas en las que BBVA es mucho mejor que los nuevos entrantes.

“Por eso me gusta decir que somos la fintech más grande de este país, porque nadie tiene 27 millones de clientes digitales; 24 millones de clientes que pagan comisión cero en el mundo transaccional, y nadie tiene el volumen de tarjetas y de créditos de consumo que estamos otorgando”, mencionó.

Agregó que BBVA es un banco que opera mucho en el mundo digital, pero además tiene la parte de la infraestructura física, que es un complemento natural, en una economía que tiene mucho uso de efectivo, y por lo tanto también es necesaria.

Prueba de ello es que algunas de las fintech ya tuvieron acuerdos con corresponsales, porque se dieron cuenta que también requieren del mundo físico.

“El mundo físico y el digital llega un momento en que se complementan, y es más, tienen tanta simbiosis que ya deberíamos empezar a dejar de hablar de tú eres fintech contra tradicional. No, aquí todos estamos compitiendo por el mismo mercado y con diferentes estrategias y con diferentes formas de enfoque, y se requiere mucha inversión para lograr esta fusión de ambos mundos”.

Competimos contra todo el ecosistema

BBVA México es el banco más grande de los que operan en el sistema, con la mayor participación de mercado en prácticamente todos los segmentos como crédito y captación, entre otros. Actualmente, tiene más de 34 millones de clientes, de los cuales más de 27 millones son digitales.

Desde hace poco más de un año, se han sumado cuatro bancos digitales al sector, de los cuales tres ya iniciaron operaciones: Openbank de Santander; el británico Revolut, que arrancó operaciones a inicios de año; Hey Banco, que ya opera como banco independiente y Plata, que aunque ya obtuvo el aval para iniciar operaciones como banco, arrancará como tal en las próximas semanas.

Se espera que pronto otros jugadores digitales fuertes como Nu y Mercado Pago, entren al sector bancario mexicano.

Así, ante la posibilidad de que estos nuevos, pero importantes, jugadores quiten parte de mercado a grandes bancos como BBVA, sobre todo en el segmento de consumo, el director de la institución comentó que ellos compiten contra todo el ecosistema financiero del país.

Enfatizó, a diferencia de otros jugadores que son monoproducto, BBVA México ofrece una amplia gama.

Hacia el 2030

Destacó que BBVA México continúa con su plan de inversión hacia el 2030 que se anunció el año pasado por 100,000 millones de pesos.

Añadió: “y seguimos con un plan de inclusión financiera, de apertura de cuentas, especialmente en el sector de las pymes muy robusto, muy potente”.

eduardo.juarez@eleconomista.mx