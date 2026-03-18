Zancos. Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica llevaron el reclamo por la seguridad de la prensa hasta la ONU. Con cuatro casos emblemáticos de periodistas desaparecidos, las organizaciones denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos y el Alto Comisionado los rezagos estructurales que el país ha atravesado a lo largo de los últimos sexenios. El mensaje es contundente: el Estado arrastra omisiones históricas y una falta de capacidad que perpetúa la impunidad.